Малена Замфирова откри сезона с подиум в Китай

Радослав Янков завърши 14-и в първия старт за Световната купа в алпийския сноуборд

Днес, 09:46
Малена Замфирова даде обещаващо начало на олимпийския сезон.
Малена Замфирова даде обещаващо начало на олимпийския сезон.

По великолепен за България начин започна новият сезон за Световната купа в алпийските дисциплини на сноуборда. В откриващия старт в китайския зимен център Милин Малена Замфирова се качи на подиума, класирайки се трета в паралелния гигантски слалом.

В едва шестото си състезание за Кристалния глобус 16-годишната тийнейджърка от София даде 11-о време в квалификациите. След това тя елиминира германката Чейен Лох на 1/8-финалите и китайката Дун Ююе на 1/4-финалите, преди да загуби гонката с италианката Елиза Кофонт на 1/2-финалите.

После Замфирова спечели малкия финал срещу чехкинята Зузана Мадерова и за втори път в кариерата си заслужи място на почетната стълбичка след втората си позиция в Криница през миналия сезон. Победителка в Китай стана италианката Лучия Далмасо, която на финала победи сънародничката си Кофонт.

При мъжете в Милин Радослав Янков влезе във финалите с 13-и резултат от квалификациите, но беше спрян още на 1/8-финалите от четвъртия в пресявките Аарон Марч от Италия. В крайното класиране 35-годишният ветеран от Чепеларе се нареди 14-и. Победител стана италианецът Маурицио Бормолини.

Утре е вторият старт в Милин, отново в паралелния гигантски слалом. БНТ 3 ще излъчи финалите от 7:30 ч. наше време.

