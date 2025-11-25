Медия без
Шампион: Без знамето ще сме като ронини в Милано Кортина 2026

Федерацията по ски разчита на още квоти за зимните олимпийски игри

Днес, 12:40
Алберт Попов, Малена Замфирова, Радослав Янков и Тервел Замфиров (от ляво на дясно) изразиха оптимизъм за представянето си в олимпийския сезон
"Чували ли сте за ронините? Това са самураи без господар. Нашата поява без флаг ще е еквивалентът на това - да сме ронини. Да се скитаме без цел и посока на олимпийските игри. Ние не отиваме да представяме себе си, а да представляваме нашия народ, нашатаата държава. Лишаването от флаг би било много демотивиращо".

Това заяви световният шампион по сноуборд паралелен слалом Тервел Замфиров по повод възможността МОК да лиши българската делегация от националния флаг на зимните игри в Милано Кортина 2026, ако неразбориите в БОК продължават.

На пресконференция преди началото на новия зимен сезон в ските и другите ни елитни състезатели изразиха надежда съдебната сага около избора за председател на олимпийския комитет да приключи бързо, за да няма наказателни мерки от страна на МОК.

"Не трябва да се стига дотам, ще е удар по самочувствието ни. Каквото може да се направи, да се направи", каза най-добрият ни алпиец Алберт Попов, а другата звезда в сноуборда - Радослав Янков добави: "И аз се надявам да не се стига дотам".

Председателят на федерацията по ски Цеко Минев коментира дипломатично: "От една страна дейностите, които олимпийският комитет трябва да извърши по отношение на нашата делегация - те се извършват, но парите са в старото ръководството (б.р. - начело със Стефка Костадинова), а новото (б.р. - на избраната за председател Весела Лечева) извършва другата бюрократична работа. Далеч сме от мисълта по принцип това да е политизирано. Наистина ситуацията е трудна".

Що се отнася до очакванията за представянето в Милано Кортина 2026 шефът на БФСки не пожела да заяви открито амбиции за медал, макар че и Попов, и сноубордистите Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови имат възможности да спечелят отличие.

"Това, което състезателите правят е изключително. Те са влезли там, където има нации с огромен потенциал и бюджети. Не са 10-кратни, 80-кратни са разликите. Не може една федерация със 100 млн. бюджет и ние, с 2 млн., да се сравняваме. Никакви очаквания, стискаме палци. Да са здрави, да се случват нещата", каза Минев.

"От тази седмица Алберт е отново в топ 10 на света, Влади Зографски е 12-и на първата световна купа по ски скокове в Лилехамер, което говори, че и той е надградил - работи с германския национален отбор. Надяваме се и в направлението сноуборд да направят нужното, за да покажат в каква форма са - заяви още Минев. - Направили са една много добра и пълноценна подготовка. Има страшно много детайли. Преди сезона, преди олимпиадата, последното важно нещо е Световната купа в Банско. Ще опитаме да вземем още някоя и друга квота. Конкуренцията ще е много голяма".

