Малена Замфирова влезе в Топ 8 на сноуборда в Давос

Общо четирима българи преминаха квалификациите на паралелния слалом за Световната купа

Днес, 16:11
Малена Замфирова преодолява врата по време на 1/8-финалната серия срещу Матилда Шайд в Давос
Малена Замфирова се представи най-силно от българските сноубордисти на състезанията по паралелен слалом в Давос (Швейц) за Световната купа. 16-годишната софиянка за втори път този сезон (след третото място в I кръг в Китай) влезе в Топ 8, а още трима наши национали преодоляха квалификациите.

Замфирова се класира за директните елиминации при жените с шесто време от предварителните серии. На 1/8-финала тя навакса изоставане спрямо Матилда Шайд (Гер) и я победи с 30 стотни. В 1/4-финалната серия обаче най-младата участничка в Световната купа на свой ред пропиля аванс и в крайна сметка съперничката ѝ Елиза Кафонт (Ит) финишира с преднина от 0.22 сек.

Впоследствие Кафонт стигна и до големия финал, където противничка ѝ беше Зузана Мадерова (Чех). Двете финишираха с еднакво време и чак след преглед на фотофиниша се оказа, че италианката е пресякла линията с 1 хилядна по-бързо, което ѝ донесе първа победа за Световната купа.

При мъжете общо трима българи преминаха квалификациите и влязоха сред най-добрите 16 в директните елиминации. Световният шампион Тервел Замфиров даде трето време, Александър Кръшняк - осмо, а Радослав Янков - десето. Другите ни двама участници - Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, отпаднаха, като Георгиев се нареди 23-и, а Гергьовски беше дисквалифициран.

На 1/8-финалите обаче и тримата българи отпаднаха. Замфиров не завърши в серията срещу Маурицио Бормолини (Ит), Янков бе изпреварен от Фабиан Обман (Ав), а Кръшняк - от Арно Годе (Кан).

Победител в паралелния слалом стана Арвид Аунер (Ав), който бе най-бърз и в квалификациите. Той се наложи с 32 стотни срещу съперника си за титлата Габриел Меснер (Ит).

