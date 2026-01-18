Банско видя двоен BG подиум в сноуборда

БГНЕС Тервел Замфиров (№6) и Радослав Янков (№7) ликуват заедно с целия екип на националния отбор по сноуборд на подиума в Банско.

По шеметен за България начин приключи уикендът за Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Във втория от двата състезателни дни на Бъндеришка поляна зрителите станаха свидетели на паметно представяне на двама от състезателите ни в олимпийския отбор за игрите в Милано Кортина 2026.

Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом на писта "Алберто Томба", побеждавайки във финала австриеца Фабиан Обман. Така той заслужи не само първата си победа в най-престижната верига, но и изобщо първото си качване на почетната стълбичка. Досега най-доброто представяне на 20-годишния софиянец беше 4-то място - също в Банско преди година и в полския зимен център Криница на 2 март 2025 г.

Радослав Янков пък завърши трети в надпреварата, след като в малкия финал съперникът му Яник Ангененд падна по средата на трасето. За 35-годишния ветеран от Чепеларе това е 13-о класиране в Топ 3 в кариерата, като той вече има 4 победи, 4 сребърни медала и 5 бронзови отличия.

В квалификациите двамата българи дадоха съответно 6-о и 7-о време, което впоследствие ги изправи един срещу друг на 1/2-финалите. Преди това в схемата на директните елиминации в Топ 16 Замфиров отстрани австриеца Андреас Промегер на 1/8-финалите и италианеца Маурицио Бормолини на 1/4-финалите, а Янков се справи последователно с италианеца Аарън Марч и с австриеца Бенямин Карл.

Още четирима наши национали участваха в пресявките при мъжете сутринта, но останаха далеч от най-добрите 16. Кристиан Георгиев се нареди 34-ти, спечелилият олимпийска квота Александър Кръшняк завърши 36-и, Петър Гьошарков остана 49-и, а Петър Гергьовски не успя да финишира.

В паралелния гигантски слалом при жените в Банско отборът ни също имаше повод за радост. Олимпийката Малена Замфирова стигна до 1/4-финалите и зае 5-о място в крайното класиране, след като вчера беше 4-та. Победителка стана Елиза Кофонт от Италия, спечелила финала срещу японката Цубаки Мики. На почетната стълбичка се качи и Мария Терезия Хофмайстер, която в спора за 3-та позиция изпревари италианката Лучия Далмасо.

Замфирова беше с 5-о време от квалификациите. В тях участваха още шест българки: Биляна Замфирова (34-то място), Аглика Георгиева (39-о), Теодора Пенчева (43-то), Андреа Коцинова (44-то), Анита Райчева (50-о) и Йорданка Андонова (53-то).