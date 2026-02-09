Героят Замфиров: Генетиката ми помогна да спечеля този медал

БГНЕС Тервел Замфиров показва бронзовия медал в компанията на сестра си Малена и доайена в българския отбор по сноуборд Радослав Янков, взел на ръце дъщеря си Дария, при завръщането на българска земя.

"Чувствам се като класна ръководителка на първия учебен ден."

Това бяха първите думи на бронзовия олимпийски медалист Тервел Замфиров при завръщането от игрите в Милано Кортина 2026. На летище "Васил Левски" в София сноубордистът беше посрещнат от десетки роднини, приятели, фенове и журналисти, които му връчиха безброй букети.

Вчера 20-годишният състезател от София завърши трети в паралелния гигантски слалом в Ливиньо и донесе на България първи медал от зимна олимпиада от точно 20 години. Тази вечер Тервел изрази надежда, че дисциплината няма да бъде извадена от програмата на "белите" игри - каквито настроения витаят в МОК, и самият той ще има възможност тепърва да се изявява на най-голямата сцена.

"Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалите. Положението за нашия спорт изглежда позитивно. Смятам, че направихме едно страхотно състезание и това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Стана изключително състезание с общо 20 нации в елиминациите при мъжете и жените", посочи Замфиров.

Новият спортен герой на България изрази мнение, че физическите му данни са оказали решаващо влияние за щастливата развръзка. Той спечели бронза след дълго преглеждане с фотофиниш на гонката в малкия финал със словенеца Тим Мастняк.

"Генетиката имаше роля във фотофиниша, защото ръцете ми са по-дълги. Мислех си, че съм четвърти и ще си тръгна без медал. Защото щеше да е по-неприятно, ако си мислех, че съм трети и остана четвърти. Сега ми предстои изпит по микробиология, след което още четири старта за Световната купа и, разбира се, подготовка на Банско. Благодарен съм, че имах възможността да прекъсна тази суша за България на зимни олимпийски игри", сподели Тервел, който е студент по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет в София.

"Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен. Сега съм доста по-спокоен, защото вече постигнах моите детски мечти и всичко повече ще е само бонус. Но, както се казва, апетитът идва с яденето", заяви с усмивка Замфиров.

Запитан какво му е казала неговата по-малка сестра Малена Замфирова (която завърши 10-а в паралелния гигантски слалом при жените в Милано Кортина 2026), когато е спечелил медала, Тервел сподели:

"Малена беше много развълнувана и емоционална. Беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза."

Самата Малена опита да преразкаже емоциите си от вчерашния ден. 16-годишната тийнейджърка изрази разочарование от представянето си, но си постави следващи цели.

"Медала на брат си го почувствах като мое лично постижение, изключително много се радвам за него. И аз не си спомням какво му казах. Предишната вечер си говорихме за медалите и му казах: поне трето място! Моето представяне беше зле, аз не съм доволна, но това е положението. След четири години пак - заяви единайсетокласничката в столичната НПМГ "Акад. Любомир Чакалов". - Не се чувствам по-различно от другите деца. Да, бях на олимпиада, но за мен това не е нещо "уау". Аз прекарах там една седмица, от която четири дни с температура, така че за мен не беше никакъв купон. Нищо не очаквам от моите съученици - отивам и си сядам на чина. Ако ме посрещнат по някакъв по-специален начин, ще ми стане приятно."

Ветеранът Янков пък не изключи възможността да участва на още едни олимпийски игри. За 36-годишния чепеларец това беше четвърта поява под петте преплетени кръга след Сочи 2014, ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022 и той постигна най-доброто си класиране - 13-о място.

"И вчера казах, че за деня направих всичко по силите си, но не успях да премина малка разлика - коментира Дивия. - Доволен съм, че успях да вляза във финали, но видяхте, че силите бяха изравнени. Успях да направя добро спускане и съм доволен от карането. Бях разочарован вчера след старта, тъй като това бяха четвъртите ми игри. Условията бяха страхотни, можеше да се раздава газ, както казваме ние. Аз го направих, но не ми достигна. В Топ 16 са хората, които могат да се качат на подиума, така че за мен това е успех. Виждате, че вчера олимпийски шампион стана 40-годишен състезател, така че ето къде са още четири години."