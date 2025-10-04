Медия без
Малена Замфирова е най-добър млад спортист на Европа

Сноубордистката спечели вота на националните олимпийски комитети

04 Окт. 2025Обновена
Малена Замфирова получава аплодисментите на председателя на ЕОК Спирос Капралос при обявяването ѝ за победител. До нея е и Весела Лечева.
Малена Замфирова е най-добър млад спортист на Европа.

16-годишният феномен в сноуборда спечели големия приз в 10-ото издание на наградите „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Зафирова е първа в гласуването на представителите на всички национални олимпийски комитети в Малта, където късно снощи се проведе тържествена церемония.

Малена Замфирова направи фурор в края на миналия зимен сезон през март, като стана втора за Световната купа при жените в Криница (Пол) на паралелен гигантски слалом. Тя и брат ѝ Тервел спечелиха световната отборна титла на първенството за юноши и девойки в Закопане (Пол), а на световното за жени в Енгадин (Швейц) Малена влезе в Топ 8 при дебюта си.

Наградата Пьотр Нуровски“ за младата сноубордистка върви и с чек за 15 000 евро, които тя обяви, че ще инвестира в своята подготовка.

Като финалисти за наградата, носеща името на бившия президент на полския олимпийски комитет Пьотр Нуровски бяха селектирани петима млади спортисти, на възраст между 14 и 18 г., "които са се отличили в своя спорт и са въплъщавали олимпийските ценности както в състезанията, така и извън тях през последната година".

Освен Малена Замфирова това бяха: скелетонистът Ярослав Лавренюк (Укр), сноубордистът Унай Лопес Соуса (Исп), състезателят по кънки бягане Фин Зонекалб (Гер) и състезателката по ски свободен стил Флора Табанели (Ит). 

Сред предишните най-добри млади спортисти в Европа личат имената на олимпийската шампионка по художествена гимнастика Дария Варфоломеев (Гер, 2023), на румънския феномен в плуването Давид Попович (2021 г.), на световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих (Укр, 2019 г.), на олимпийския вицешампион в овчарския скок Емануил Каралис (Гър, 2016 г.), на 5-кратната световна шампионка по плуване Рута Мейлитуте (Лит, 2012 и 2013 г.) и други днес световно известни спортисти.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда“, коментира избраната за председател на БОК Весела Лечева.

Часове преди вота Малена изнесе реч пред делегатите, с която защити оставането на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма. Тя и брат ѝ подеха кампания срещу намеренията на МОК да извади алпийския сноуборд от олимпийските игри в бъдеще. Като един от петимата финалисти за наградите Малена Замфирова участва в 45-ия семинар на ЕОК и след речта си бе поздравена от председателя на ЕОК Спирос Капралос и на еврокомисаря за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф.

