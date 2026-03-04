За пръв път маор стана треньор на митичния отбор на All Blacks

За митичния национален отбор по ръгби на Нова Зеландия, по-популярен като All Blacks, през годините са играли десетки забележителни състезатели от маорски произход. Но за пръв път треньор на тима ще е от коренното население. Това е Дейв Рени, който днес беше назначен официално на поста и така замени освободения на 15 януари Скот Робъртсън.

Любопитното е, че 62-годишният специалист няма нито един мач за All Blacks като състезател. Той играе само за тима на "Уелингтън", а през 1990 г. има един мач за националния отбор на Острови Кук, за който играе заради произхода на майка си. Но въпреки това треньорската му кариера в началото преминава основно в Нова Зеландия, а от 2008 до 2010 г. е наставник на младежкия тим на страната (до 20 години). Има тригодишен престой в Европа начело на "Глазгоу Уориърс" (2017-2020), а от 2020 до 2023 г. заема друг престижен пост - треньор на мъжкия национален тим на Австралия, с който през 2021 г. заема второ място в Ръгби Чемпиъншип - ежегодното първенство на четирите най-силни отбори в Южното полукълбо (б.ред. - останалите са Нова Зеландия, Южна Африка и Аржентина).

Очакванията бяха за треньор на All Blacks да бъде назначен Джейми Джоузеф, който води втория тим на страната (All Blacks XV), но в крайна сметка бе предпочетен Рени, който от 2023 г. работи в силния шампионат на Япония като треньор на "Кобе Стийлърс". Той ще довърши задълженията си там в следващите месеци, а след това ще се концентрира върху първите си предизвикателства на новия пост - тест мачове срещу Франция, Италия и Ирландия през юли. По-важната задача обаче ще е да донесе на Нова Зеландия дългоочакваната четвърта световна титла по време на шампионата на планетата през 2027 г. в Австралия.

Неслучайно първите думи на Дейв Рени след назначението му бяха на маорски - Kia orana koutou (здравейте на всички). След което се описа като изключително почтен и обясни, че е наясно с очакванията и отговорността от новата му роля. "Трябва да поставим състезателите в най-добрата възможна позиция, за да се представят и играят добре. Имам някои конкретни идеи за промените, които можем да направим, за да станем по-добри", каза още Рени в първото си изявление. След което деликатно спести публични коментари за това какво конкретно иска да промени, за да не поставя под напрежение предшественика си.