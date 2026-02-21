Франция неудържимо напредва към абсолютния успех в "Шестте нации"

Отборът на Франция продължава неудържимо да преследва Големия шлем в "Шестте нации 2026" - победи над всички останали съперници в най-авторитетния ежегоден ръгби турнир в Европа. Тази вечер, в последен мач от третия кръг, "петлите" постигнаха изразителен успех над гостуващия тим на Италия - 33:8 в Лил. Стабилният състав на "адзурите" този път не успя на отвърне на вихрената игра на селекцията на Фабиен Галтие, въпреки сравнително равностойните 20-ина минути след почивката. Петте есета (на Луи Биел-Биаре, Еманюел Меафу, Тома Рамос, Гаел Дреан и Емилиен Гайлетон) помогнаха за третата поредна победа на французите в турнира. И съвсем логично, благодарение на атрактивната си игра, "петлите" водят в класирането с 15 точки.

С 11 точки на второ място е Шотландия, а с 9 на трето е Ирландия, като и двата отбора постигнаха в съботния ден вторите си поредни победи в тазгодишния турнир. Особено впечатляващ беше успехът на ирландците над Англия в Лондон - 42:21. За пръв път "детелините" бележат толкова точки при гостуване в Англия и печелят с такава голяма разлика (21 точки). Предишният им рекорд бе със 17 точки при победата с 32:15 на 12 март 2022 г. За "розите" това бе петата най-тежка домакинска загуба в историята им и след две поражения в настоящия турнир те вече имат малки шансове за първото място. В следващия кръг англичаните гостуват срещу Италия в Рим на 7 март.

"Това е специален ден - да дойдем тук и да се представим по този начин. Уважението, което момчетата показаха един към друг там, беше огромно. Уважението, което показаха към фланелката и какво означаваше тя за тях, както и уважението към ирландския народ. Да научат някои уроци и да израснат като група и отбор, беше най-важното чувство за мен", заяви селекционерът на Ирландия Анди Фарел. Сега от отбора се иска да повтори представянето и в домакинството си срещу Уелс на 6 март.

Уелсците пък записаха 14-ата си поредна загуба в "Шестте нации", но този път поднесоха на своите фенове в Кардиф много достойно представяне, въпреки крайното 23:26 срещу Шотландия. За гостуващите "магарешки бодли" мачът бе предизвикателство, след като в един момент губеха с 5:20 и след това 12:23. Решаващото есе бе отбелязано в 74-ата минута от влезлия като резерва Джордж Търнър. Така шотландците записаха четири поредни успешни двубоя срещу Уелс за първи път от 100 години насам. Заради минималната си загуба "драконите" спечелиха и бонус точка - тяхната първа до момента в "Шестте нации 2026". Но пък след сегашния мач с Шотландия има надежда, че тази точка няма да е единствена.

А доволният треньор на гостите Грегър Таунсенд каза: "Това беше страхотен мач. Спечелихме късно, но наистина се гордея с усилията ни през второто полувреме. Не става дума само за физическо усилие, а и психическо - намиране на решения, запазване на единството и следване на вълните от инерция. Уелс тактически се представи отлично. Все още сме в турнира. Днес показахме, че всичко може да се случи в тази надпревара."

Следващото предизвикателство пред Шотландия е домакинство срещу Франция на 7 март. Но пък има и друга цел - евентуална победа над Ирландия в последния кръг на 14 март би донесла на "магарешките бодли" т.нар. Тройна корона - победа над останалите три отбори от Острова в рамките на един турнир. Подобно нещо шотландците не са постигали от 1990 г.