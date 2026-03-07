Медия без
11 страни бойкотираха откриването на параолимпийските игри

Причината е, че на церемонията във Верона руски и беларуски спортисти дефилираха под националните си знамена

Днес, 06:26
Парадът на спортистите в Арена ди Верона мина без участието на общо 12 страни
ЕПА/БГНЕС
Парадът на спортистите в Арена ди Верона мина без участието на общо 12 страни

Общо 12 държави не участваха в церемонията по откриване на XIV зимни параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 - 11 бойкотираха, а Иран не успя да изпрати свой спортист.

В "Арена ди Верона" не се появиха делегациите на Украйна, Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша, които бойкотират всички официални събития на игрите заради допускането на спортисти от Русия и Беларус да участват с националните им символи. Както бе предварително обявено, делегациите на Канада, Великобритания, Германия и Франция също не бяха на парада, като посочиха за това "спортни причини", но параолимпийският комитет на всяка от тези държави в предните дни излезе с изявление, че не е доволен от включването на руснаци и беларуси.

Иран пък трябваше да има свой представител на Игрите, но единственият участник на ислямската република - Абулфазл Хатиби Мианаей, не успя да пристигне в Италия заради военните действия в страната му, следствие от атаката на САЩ и Израел.

Все пак на церемонията италианските организатори изнесоха знамената на всички 56 нации, които ще участват на игрите, включително и на Русия и Беларус. Руснаци не са били под свой флаг от игрите в Сочи 2014, а беларуси - от нахлуването на руски войски в Украйна преди 4 години. 

България също ще има участник - скиорката Стела Янчовичина, която бе и знаменосец. Състезателката от Банско ще участва в групата на хора с частично ампутирана ръка (дясната).

"Промяната започва със спорта и тези игри вече направиха Италия по-гостроприемна и по-достъпна за всички", заяви в речта си президентът на Международния паралимпийски комитет (IPC) Андрю Парсънс, който в последните седмици понесе огромни критики заради решението на IPC за пълноценното допускане до участие на руските и беларуски спортисти.

На параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 ще участват рекордните 612 спортисти, които ще си оспорват 79 комплекта медали в шест вида спорт. Пет държави дебютирят - Салвадор, Хаити, Черна гора, РС Македония и Португалия.

В края на церемонията бе запален и вечният огън, като тази чест се падна на италианските паралимпийски скиори Джанмария дал Майстро и Франческа Порчелато. Огънят ще гори, както и на олимпийските игри, на две места - в Милано и Кортина д`Ампецо. Последният ден на игрите е 15 март, когато е и зеремонията по закриване.

