Лора Христова дебютира в Топ 10 за Световната купа

Изгряващата звезда на световния биатлон Лора Христова постигна ново впечатляващо класиране този сезон. Бронзовата медалистка на 15 км от олимпийските игри в Милано Кортина 2026 завърши на 8-о място в индивидуалната дисциплина от състезанията за Световната купа във финландския зимен център Контиолахти.

За 22-годишната софиянка това е дебют в Топ 10 на старт за Кристалния глобус. Досега нейното върхово постижение във веригата беше 23-та позиция - също на 15 км в Йостерсунд на 2 декември 2025 г.

Единствените си влизания в челната десетка на елитно ниво досега тя беше постигнала по време на XXV зимни игри миналия месец. В Италия Лора завърши трета на 15 км индивидуално и седма в преследването на 10 км.

Днес Христова беше безгрешна в първите три стрелби, а в последната допусна една грешка и финишира на 2:03,1 мин. от победителката Елвира Йоберг, преодоляла дистанцията за 41:46,4 мин. Шведката повали всички 20 мишени и така изпревари сестра си Хана Йоберг, която завърши втора с изоставане от 41,3 сек. заради единствения си пропуск, дошъл при последното влизане на стрелбището (в тази дисциплина всяка грешка добавя по една минута към беговото време).

С една грешка завърши и третата Паулина Батовска Фялкова (Словакия), която остана на 45,0 сек. от победителката. С чисти стрелби се отчетоха четвъртата Тереза Воборникова (Чехия) - на 47,8 сек., и петата Марлене Фихтнер (Германия) - на 1:25,9 мин.

След чудесното си представяне Христова добави 34 т. към актива си през сезона и се придвижи до 55-о място в генералното класиране с общо 64 т. Само в индивидуалната дисциплина българката е 19-а с 55 т. от три старта. Французойката Лу Жанмоно спечели малката Световна купа на 15 км, въпреки че днес финишира едва 35-а след 4 грешки и изоставане от 4:35,6 мин.

Останалите две наши представителки в днешното състезание завършиха една след друга в подреждането - Валентина Димитрова е 65-а (2 грешки, +6:07,0 мин.), а Мария Здравкова е 66-а (3 грешки, +6:11,0 мин.). Милена Тодорова пък пропусна надпреварата, в която участваха общо 96 биатлонистки.