Българските биатлонисти останаха извън точките в Оберхоф

ЕПА/БГНЕС Томазо Джакомел се подготвя за стрелбата си от позиция прав по време на спринта в Оберхоф

Нито един от биатлонистите в националния ни отбор не успя да влезе в зоната на точките - до 40-о място, на спринтовете в Оберхоф (Гер), с които започна IV кръг за Световната купа.

Най-предно класиране постигна Лора Христова при жените. В отсъствието на лидера на тима - Милена Тодорова, която лекува бактерии в устната кухина и пие антибиотици, 22-годишната Христова завърши едва 43-а, независимо, че стреля безупречно и повали и 10-те мишени. Тя обаче бе много бавна в ски бягането по 7.5-километровото трасе и изостана 2:04.8 мин. от победителката Елвира Йоберг (Шв, 0 гр.).

Все пак Христова си извоюва право да стартира в преследването на 10 км в неделя. Другите ни две участнички останаха извън Топ 60, съответно и извън преследването. Валентина Димитрова (с 1 грешка в стрелбата) е 67-а, на 3:03.3 мин., а Мария Здравкова (2 гр.) - 71-ва, на 3:08.5 мин.

Елвира Йоберг победи с време 22:00.6 мин., следвана в Топ 3 от Суви Минкинен (Фин) - на 21.1 сек., и Жулия Симон (Фр) - на 23.6 сек., като и двете също стреляха 10 от 10.

В спринта на 10 км при мъжете най-предно класиране постигна Благой Тодев, който направи една грешка в стрелбата и се нареди 48-и, на 2:13.5 минути от победителя Томазо Джакомел (Ит). Константин Василев (3 гр. ) също влезе в преследването на 12.5 км, което е в събота - 57-и, на 2:24.4 мин. Антон Синапов (2 гр.) е едва 85-и, а Владимир Илиев (5 гр.) - 91-ви от 104-ма участници.

Джакомел постигна своята трета победа този сезон с време 25:01.7 мин., макар да не свали една от мишените. Той се оказа по-бърз с 13.2 сек. от германеца Филип Наврат, направил също една грешка, и с 25.2 сек. от Йоханес Дале-Скйевдал (Нор, 1 гр.)

В събота, освен преследването при мъжете, което е от 13 ч. наше време, в Оберхоф ще се проведе и щафетното бягане на 4х6 км при дамите от 15:25 ч. В неделя пък първо е мъжката щафета на 4х7.5 км (от 12:00 ч.), а след това е преследването при жените (15:30 ч.).