Лора Христова ще е знаменосец на закриването в Милано Кортина 2026

Церемонията е тази вечер в древноримския амфитеатър "Арена ди Верона"

Днес, 08:05
В Милано Кортина 2026 Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км, а освен това постигна още три класирания в Топ 15 на биатлона.
Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриване на XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026, съобщиха от БОК. 22-годишната състезателка от София беше един от най-силно представилите се наши спортисти в Италия.

Христова спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км, а освен това постигна още три класирания в Топ 15. Българката стана 11-а в спринта на 7,5 км, 7-а в преследването на 10 км и 14-а в масовия старт на 12,5 км.

Церемонията ще се състои тази вечер от 21:00 ч. българско време във Верона. Сред официалните гости от българска страна ще бъдат служебният спортен министър Димитър Илиев и избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Закриващият спектакъл ще се проведе в древноримския амфитеатър "Арена ди Верона". Както и на откриването в Милано и Кортина д`Ампецо на 6 февруари, домакините ще предложат музикално-артистично представление, отбелязващо единство и отдаващо почит към чистия дух в спорта.

Финалът ще бъде поставен с традиционното предаване на олимпийския флаг на Франция, която ще бъде домакин на XXVI зимни игри през 2030 г.

В България церемонията по закриване ще бъде излъчвана пряко по БНТ 1, БНТ 3 и "Евроспорт 1".

