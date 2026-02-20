КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 21 ФЕВРУАРИ

|
|
ДЪРЖАВА
|
ЗЛ.
|
СР.
|
БР.
|
ОБЩО
|
1.
|
Норвегия
|
18
|
11
|
11
|
40
|
2.
|
САЩ
|
11
|
12
|
8
|
31
|
3.
|
Нидерландия
|
10
|
7
|
3
|
20
|
4.
|
Италия
|
10
|
6
|
14
|
30
|
5.
|
Франция
|
8
|
9
|
6
|
23
|
6.
|
Германия
|
6
|
8
|
8
|
22
|
7.
|
Швейцария
|
6
|
8
|
6
|
20
|
8.
|
Швеция
|
6
|
6
|
4
|
16
|
9.
|
Австрия
|
5
|
8
|
5
|
18
|
10.
|
Япония
|
5
|
7
|
12
|
24
|
11.
|
Канада
|
4
|
6
|
9
|
19
|
12.
|
Китай
|
4
|
3
|
6
|
13
|
13.
|
Корея
|
3
|
4
|
3
|
10
|
14.
|
Австралия
|
3
|
2
|
1
|
6
|
15.
|
Великобритания
|
3
|
0
|
0
|
3
|
16.
|
Чехия
|
2
|
2
|
1
|
5
|
17.
|
Словения
|
2
|
1
|
1
|
4
|
18.
|
Испания
|
1
|
0
|
2
|
3
|
19.
|
Бразилия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Казахстан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
21.
|
Полша
|
0
|
3
|
1
|
4
|
22.
|
Нова Зеландия
|
0
|
2
|
1
|
3
|
23.
|
Финландия
|
0
|
1
|
4
|
5
|
24.
|
Латвия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
25.
|
Дания
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Естония
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Грузия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Независими
|
0
|
1
|
0
|
1
|
29.
|
БЪЛГАРИЯ
|
0
|
0
|
2
|
2
|
30.
|
Белгия
|
0
|
0
|
1
|
1