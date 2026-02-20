Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 21 ФЕВРУАРИ

Днес, 18:41

 

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
18
11
11
40
2.
САЩ
11
12
8
31
3.
Нидерландия
10
7
3
20
4.
Италия
10
6
14
30
5.
Франция
8
9
6
23
6.
Германия
6
8
8
22
7.
Швейцария
6
8
6
20
8.
Швеция
6
6
4
16
9.
Австрия
5
8
5
18
10.
Япония
5
7
12
24
11.
Канада
4
6
9
19
12.
Китай
4
3
6
13
13.
Корея
3
4
3
10
14.
Австралия
3
2
1
6
15.
Великобритания
3
0
0
3
16.
Чехия
2
2
1
5
17.
Словения
2
1
1
4
18.
Испания
1
0
2
3
19.
Бразилия
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
21.
Полша
0
3
1
4
22.
Нова Зеландия
0
2
1
3
23.
Финландия
0
1
4
5
24.
Латвия
0
1
1
2
25.
Дания
0
1
0
1
 
Естония
0
1
0
1
 
Грузия
0
1
0
1
 
Независими
0
1
0
1
29.
БЪЛГАРИЯ
0
0
2
2
30.
Белгия
0
0
1
1
Милано Кортина 2026

