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Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 август)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

10 Авг. 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 10 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
15:30 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:00 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Славия"
21:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Плимут" - "Екзитър"

 

ВТОРНИК, 11 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
15:15 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам

Макс спорт 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/4-финал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/4-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/4-финал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/4-финал

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:00 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Футбол

Диема спорт

18:00 Шампионска лига, III кв. кръг, реванш: "Кайрат" - "Левски"

Диема спорт 2

20:00 Втора лига: "Янтра" - "Монтана"

bTV

20:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш: "ЦСКА 1948" - "Панатинайкос"

Макс спорт 4

21:30 Шампионска лига, III кв. кръг, реванш: "Щурм" (Грац) - "Фенербахче"
01:00 Копа Либертадорес: "Флуминензе" - "Индепендиенте Ривадавиа"
03:30 Копа Судамерикана: "Боливар" - "Сао Пауло"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, III кв. кръг, реванш: "Олимпик" (Лион) - "Спарта" (Прага)

 

СРЯДА, 12 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", II кръг
15:30 Снукър: "Чайна Оупън", II кръг

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/2-финал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, 1/2-финал

Футбол

Макс спорт 4

21:30 Контрола: "Арсенал" - "Комо"
01:00 Копа Либертадорес: "Палмейрас" - "Серо Портеньо"
03:30 Копа Либертадорес: "Крузейро" - "Фламенго"

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Суперкупа на УЕФА: "Пари Сен Жермен" - "Астън Вила"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 13 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", II кръг
17:30 Снукър: "Чайна Оупън", II кръг

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам

Макс спорт 2

14:00 Голф: "Даниш Чемпиъншип", I ден

Евроспорт 2

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, I етап
17:30 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", I етап
21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал, финал

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Футбол

Диема спорт

19:00 Лига Европа, III кв. кръг, реванш: ЦСКА - "Макаби" (Тел Авив)

Макс спорт 3

21:30 Лига Европа, III кв. кръг, реванш: "Андерлехт" - ПАОК

 

ПЕТЪК, 14 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", 1/4-финал
14:30 Снукър: "Чайна Оупън", 1/4-финал

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
17:00 Худ. гимнастика: СП във Франкфурт, индивидуален многобой
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам
21:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Макс спорт 2

14:00 Голф: "Даниш Чемпиъншип", II ден

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", II етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, II етап
18:00 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", II етап
21:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

БНТ 1

19:30 Худ. гимнастика: СП във Франкфурт, индивидуален многобой

Футбол

Диема спорт

18:45 Втора лига: "Фратрия" - "Берое"
21:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Черно море"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Санкт Паули"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Бохум"
21:45 Франция, Лига 2: "Сент Етиен" - "Клермон"

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Кастейон"

Макс спорт 3

21:45 Купа на Италия, I кръг: "Монца" - "Авелино"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Уулвърхемптън" - "Блекбърн"

Макс спорт 2

22:15 Купа на Италия, I кръг: "Беневенто" - "Фиорентина"

 

СЪБОТА, 15 август

Спорт

Евроспорт 2

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", 1/2-финал
15:15 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", III етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, III етап
18:00 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", III етап
20:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", III ден

Евроспорт 1

09:25 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам
15:30 Снукър: "Чайна Оупън", 1/2-финал

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
12:00 Худ. гимнастика: СП във Франкфурт, ансамбли, многобой
14:50 Худ. гимнастика: СП във Франкфурт, ансамбли, многобой
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

Max One

12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Нюрбургринг", първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Нюрбургринг", първо състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", първо състезание

Макс спорт 2

13:30 Голф: "Даниш Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Макс спорт 3

02:00 НАСКАР: Ричмънд

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Оснабрюк" - "Магдебург"
17:00 Англия, Лига 2: "Йорк" - "Бристъл Роувърс"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Нюрнберг"
19:00 Втора лига: "Етър" - "Рилски спортист"
21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Хайденхайм"
21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Карлсруе"

Диема спорт 2

17:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Линкълн"
19:30 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Бирмингам"

Ринг

17:45 Контрола: "Манчестър Юнайтед" - "Милан"

Макс спорт 3

19:30 Купа на Италия, I кръг: "Удинезе" - "Падова"
21:45 Купа на Италия, I кръг: "Венеция" - "Модена"

Макс спорт 4

20:30 Ла Лига: "Алавес" - "Хетафе"
22:30 Ла Лига: "Севиля" - "Райо Валекано"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Фатех"

 

НЕДЕЛЯ, 16 август

Спорт

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 330, Ислам Махачев - Йън Гари
13:00 Голф: "Даниш Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 2

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", финал (I сесия)
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап
15:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"
17:30 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", IV етап
19:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

09:25 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, маратон

БНТ 3

10:30 Плуване: ЕП в Париж, серии
12:00 Худ. гимнастика: СП във Франкфурт, финали на уреди
17:50 Гимнастика: ЕП в Загреб, жени, отборно
19:30 Плуване: ЕП в Париж, финали

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Бургас, финали

Max One

12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Нюрбургринг", второ състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Нюрбургринг", второ състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", второ състезание

Евроспорт 1

14:30 Снукър: "Чайна Оупън", финал (II сесия)

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Лека атлетика: ЕП в Бирмингам, финали

Футбол

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Волфсбург"

Диема спорт 2

14:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Енерги" (Котбус)
17:00 Суперкупа на Англия: "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Суперкупа на Франция: "Ланс" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Дармщат"
19:00 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Враца)
21:15 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Дунав"

Нова спорт

15:30 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Саутхемптън"
18:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Уест Хем"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Расинг" (Сантандер) - "Виляреал"
20:00 Ла Лига: "Еспаньол" - Леванте"
22:30 Ла Лига: "Селта" - "Осасуна"

Макс спорт 3

19:00 Купа на Италия, I кръг: "Фрозиноне" - "Юве Стабия"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Лацио" - "Мантова"

 

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