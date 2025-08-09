Спортът по телевизията - 10 август

Макс спорт 2
02:00 ММА: UFC Fight Night, Роман Долидзе - Антъни Ернандес
08:05 Суперкарс: Ипсуич, трето състезание
21:00 НАСКАР: Ню Йорк
БНТ 3
10:25 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
16:45 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
Диема спорт 3
13:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Асен, второ състезание
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Елверсберг"
18:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Шефилд Уензди"
Макс спорт 4
13:30 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
14:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VII етап
17:45 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", IV етап
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", III кръг
20:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", III кръг
23:30 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Кийл, старт
Нова спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Карлсруе"
Ринг
14:30 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Селтик"
16:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Телстар" (II полувреме)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Тондела"
Диема спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Арминия" (Билефелд)
19:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Спартак 1918" (Варна)
21:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив 1929" (София)
Евроспорт 2
16:30 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Кийл, старт
19:00 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", IV ден
Диема спорт 2
17:00 Футбол: Къмюнити шийлд, "Кристъл Палас" - "Ливърпул"
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Алекс де Минор - Райли Опелка
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Лърнър Тиен - Андрей Рубльов
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Дамир Джумхур - Карлос Алкарас
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Карен Хачанов - Валентен Ройер
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Бен Шелтън - Камило Уго Карабели
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Нишеш Басавареди - Александър Зверев