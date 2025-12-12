Легендата в ските Линдзи Вон спечели първа победа от 7 г.

ЕПА/БГНЕС Линдзи Вон е отскочила от бабуна по време на победното си спускане

Легендата в алпийските ски - Линдзи Вон, спечели първото спускане от новия сезон на Световната купа. В Сен Мориц (Швейц) 41-годишната американка единствена измина пистата "Корвилия" за под 1:30 мин. - 1:29.63, и подпечата 83-ата победа в своята славна кариера.

Това бе първи успех на Вон от 13 март 2018 г., когато отново спечели спускане - в Оре (Шв). За последно американката бе на почетния подиум в края на миналия сезон - през март, когато завърши втора на супер-Г в Сън Вали (САЩ).

Днешното представяне направи Вон най-възрастния скиор (мъж или жена) с победа за СК и подплати заявените от самата нея амбиции за олимпийско злато в Милано Кортина 2026. Голямата звезда бе толкова развълнувана след успеха, че се разплака при награждаването (на снимката).

Линдзи Вон, която има изкуствена коленна става след тежка травма, се завърна на пистите миналия сезон. В кариерата си тя е печелила 4 пъти Световната купа (2008-10, 2012 г.) и има общо 16 малки купи (8 на спускане, 5 на супер-Г, 3 в алпийската комбинация). Сред 83-те ѝ победи най-много са именно в най-бързата дисциплина - 44, освен това тя има поне по едно първо място във всяка от останалите - 28 на супер-Г, 6 на гигантски слалом, 2 на слалом и 5 в комбинацията.

Вон, която има и две световни титли и още 6 медала, обаче за последно стана олимпийска шампионка във Ванкувар 2010, когато спечели спускането и взе бронз на супер-Г. В Пьонгчанг 2018 тя остана трета в коронната си дисциплина и сега амбицията ѝ е да я спечели в Милано Кортина.

𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀 𝐋𝐈𝐍𝐃𝐒𝐄𝐘 𝐕𝐎𝐍𝐍 🥹✨



В Сен Мориц днес след легендарната американка останаха две австрийки - Магдалена Егер (на 98 стотни) и Мириам Пухнер. Пухнер (на 1:16 сек.). Топ 5 допълниха носителката на Световната купа от миналия сезон София Годжиа (Ит) и Ема Айхнер (Гер).

Следващото спускане при жените е утре, отново на пистата "Корвилия" в Сен Мориц.