Спортът по телевизията - 21 декември

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Сиатъл Кракен"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дунав" (Русе) - "Левски София"

23:05 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Джаксънвил Джагуарс"

Макс спорт 4

08:00 Голф: "Мавриций Оупън", IV ден

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Атлетико" (Мадрид)

17:15 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Барселона"

21:00 Футбол: Купа на африканските нации, Мароко - Коморски о-ви

Евроспорт 1

10:45 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, I манш

12:00 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, супер Г

13:15 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 12,5 км масов старт

14:05 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, гигантски слалом, II манш

15:30 Снукър: "Шотландия Оупън", финал, Крис Уейклин - Чан Биню (I сесия)

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", финал, Крис Уейклин - Чан Биню (II сесия)

Евроспорт 2

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Инихен, крос

15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 15 км масов старт

16:45 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - ПСВ "Айндховен"

15:30 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Рейнджърс"

17:45 Футбол: Ередивизи, "Фортуна" (Ситард) - АЗ "Алкмаар"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Пиза"

16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Торино"

19:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Удинезе"

21:45 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Аталанта"

Диема спорт 3

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Ховентут"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Санкт Паули"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Байерн" (Мюнхен)

21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - ОФИ

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Хановер"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Шалке 04"

19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Панатинайкос"

22:30 НБА: "Атланта Хоукс" - "Чикаго Булс"

Нова спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Елверсберг"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Валенсия"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Баскония"

Макс спорт 1

15:45 Футбол: Купа на Франция, 1/32-финал, "Ница" - "Сент Етиен"

19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, финал, Лърнър Тиен - Александър Блокс

23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, финал, "Осака Блутеон" - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)

БНТ 3

17:00 Волейбол (жени): Купа на България, финал, "Левски София" - "Марица"