Спортът по телевизията - 11 март

Макс спорт 4
02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Ботафого" - "Барселона" (Гуякил)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Цедевита" (Любляна) - "Найнърс" (Кемниц)
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Едмънтън Ойлърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Левски София"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Итас" (Тренто) - "Проект" (Варшава)
01:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Монреал Канейдиънс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Минесота Тимбъруулвс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Висел Кобе" - "Сеул"
Диема спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", III етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, IV етап
Нова спорт
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Рачабури" - "Гамба Осака"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Ал Насър" - "Ал Уасъл"
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Девелопрес" (Жешув)
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Фенербахче"
Макс спорт 1
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Манреса"
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Байер" (Леверкузен) - "Арсенал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити"
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон)
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Престън Норт Енд"