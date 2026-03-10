Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 11 март

Днес, 03:03

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Ботафого" - "Барселона" (Гуякил)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Цедевита" (Любляна) - "Найнърс" (Кемниц)

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Едмънтън Ойлърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Левски София"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Итас" (Тренто) - "Проект" (Варшава)
01:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Монреал Канейдиънс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Минесота Тимбъруулвс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Висел Кобе" - "Сеул"

Диема спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", III етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, IV етап

Нова спорт

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Рачабури" - "Гамба Осака"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Ал Насър" - "Ал Уасъл"

Макс спорт 3

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Девелопрес" (Жешув)
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Фенербахче"

Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Манреса"
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Байер" (Леверкузен) - "Арсенал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити"

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Престън Норт Енд"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?