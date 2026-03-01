Ястреба отнесе 5-ата си ранкинг титла

Бари Хоукинс спечели Откритото първенство на Уелс и заслужи 5-ата ранкинг титла в професионалната си кариера в снукъра. В изцяло английски финал в зала "Веню Къмри" в Ландидно Ястреба порази Джак Лисовски с 9:5 и за първи път вдигна шампионския трофей "Рей Риърдън" от последния за сезона турнир във веригата на "Домашните нации".

46-годишният Бари предреши изхода на двубоя още в първата сесия, в която спечели последните шест фрейма за аванс от 7:1. След паузата Джакпота опита да върне частично интригата, като взе първите три партии с два сенчъри брейка (112, 102), а после сви пасива си до три разлика и при 5:8, но в крайна сметка до чудо не се стигна.

Хоукинс се превърна в 23-тия различен играч с поне пет шампионски отличия от ранкинг системата на джентълменския спорт. Англичанинът се изравни по брой купи с патрона на уелския Оупън Рей Риърдън, Стивън Лий и настоящия световен шампион Джао Синтун, като четиримата делят 20-о място във вечната класация. Лидер в нея е Рони О`Съливан с 41 ранкинг трофея.

С шампионския чек за 100 000 британски паунда Ястреба бетонира мястото си в Топ 16 на световната ранглиста, изкачвайки се от №14 до №9. В едногодишната класация пък той се придвижи от 15-а до 8-а позиция.

"Това означава всичко за мен - сподели Бари. - През миналия сезон бях близо до няколко титли, но не успях. Сега чувствам, че заслужавах тази, чаках я от известно време. Чудесно е, че се придвижвам в ранглистата. Искам да благодаря на публиката, феновете ни подкрепяха по чудесен начин през цялата седмица и това ни кара да даваме най-доброто от себе си. Баща ми преминава през тежки моменти точно сега, така че се надявам това да му даде нова сила и енергия."