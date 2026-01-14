Хигинс стана най-възрастният 1/2-финалист на "Мастърс" от 43 г.

WORLD SNOOKER Джон Хигинс гледа към таблото в "Али Пали", за да изчисли колко още точки са му необходими в двубоя с Джао Синтун.

Живата легенда на снукъра Джон Хигинс победи драматично световния шампион Джао Синтун с 6:5 фрейма и се превърна в най-възрастния 1/2-финалист на "Мастърс" от над четири десетилетия. 50-годишният шотландец надделя над 28-годишния китаец след обрат от 3:5 и кражба по последната черна топка в решаващата 11-а партия.

За последен път играч над 50 беше достигал до Топ 4 на най-престижния турнир извън ранкинг системата на джентълменския спорт през 1983 г. Тогава англичанинът Еди Чарлтън е на 53 и приключва участието си именно на предпоследното стъпало.

"На моите години ценя много повече победи като тази. Дори когато изоставах с 3:5, обикновено щях да се чувствам съсипан, но този път просто се оглеждах в залата и си мислех, че това е невероятна арена, и просто си казах да не се отказвам. Нямам търпение да се върна в събота следобед", сподели Вълшебника от Уишоу, който е двукратен носител на трофея от "Мастърс" (1999, 2006).

JOHN HIGGINS IS INEVITABLE! 💥



The Wizard of Wishaw comes from 5-3 down to win 6-5 in a thriller against Zhao Xintong 🙌



It just had to be a CRACKER to break the 6-2 streak...#TheMasters | @JohnstonesUK pic.twitter.com/vFy3Uixy9K — WST (@WeAreWST) 15 януари 2026 г.

Пълният формат на мача в първия 1/4-финал сложи край на поразителната серия от победи с 6:2 от началото на турнира - така завършиха всички осем мача от I кръг. Само няколко часа по-късно обаче резултатът отново се появи на таблото в зала "Александра Палас" в Лондон.

С добре познатата разлика приключи двубоят между настоящия №1 в света Джъд Тръмп и бившия лидер в ранглистата Марк Алън. В първата минисесеия англичанинът и северноирландецът си размениха по два фрейма и се оттеглиха на почивка при равенство. След 15-минутната пауза Асото в колодата осъществи болезнена за Пистолета от Антрим кражба в 5-ата партия и спечели и следващите три до края. На 1/2-финалите Тръмп ще се изправи срещу Хигинс.

"Ще бъде брилянтен мач срещу Джон, той е любимият ми играч за всички времена. За мен това събитие е наравно със световното първенство, атмосферата тук е дори по-добра. Така че да играя срещу Джон тук на полуфинал ще бъде невероятно събитие", коментира в аванс Джъд.

JUDD TRUMP IS IN THE LAST FOUR! 🔥



The World No. 1 shows his fighting class with four consecutive frames after the interval to beat Mark Allen 6-2 🤝



Not another one... 😅#TheMasters | @JohnstonesUK pic.twitter.com/mwmZz6laaM — WST (@WeAreWST) 15 януари 2026 г.

Така вече 9 от изиграните 10 мача в тазгодишния "Мастърс" приключиха с резултат 6:2. Следващите две срещи са днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време - вторите два 1/4-финала.

В следобедната сесия е изцяло китайският дуел между У Идзъ и Сяо Гуодун, а вечерта е гвоздеят в програмата - сблъсъкът между бившите световни шампион Нийл Робъртсън и Кайрън Уилсън. Победителите в двете срещи ще се изправят един срещу друг на 1/2-финалите в събота.

"МАСТЪРС" 2026



1/4-финали (6 от 11)

№13 У Идзъ (Кит) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 16.I, 15:00

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - №4 Кайрън Уилсън (Анг) 16.I, 21:00