Вундеркинд помете шампиона на "Мастърс"

Китай нанесе двоен удар на Англия за начало на снукър класиката в Лондон

Днес, 08:43
Поставеният под №13 У Идзъ детронира шампиона и водач в схемата Шон Мърфи още в I кръг в "Али Пали".
Новата китайска сензация в снукъра У Идзъ дебютира по шеметен начин във втората за сезона надпревара от Тройната корона - "Мастърс" в Лондон. В първия си мач в емблематичната зала "Александра Палас" 22-годишният азиатски вундеркинд на британската игра детронира действащия носител на титлата Шон Мърфи с 6:2 фрейма.

Миналогодишният шампион имаше амбиция да стане първият, защитил трофея си в столицата, след Рони О`Съливан през 2017 г., но вместо това беше пометен още в I кръг. У поведе с 3:0 и 4:1 и хладнокръвно затвори двубоя в осмата партия. Китаецът направи една стотачка (137) и още един халф-сенчъри брейк (56).

"Слизайки по стълбите за началото на мача, се озовах точно на сцената, за която мечтаех като дете - сподели Идзъ, който заслужи мястото си в турнира на Топ 16 с първата си ранкинг в кариерата - от "Интернешънъл Чемпиъншип" през ноември. - Чувствах се горд със себе си, меко казано. Бях малко изгубен в този момент. Не мисля, че Шон игра добре днес. Изпълних няколко добри удара, но имаше и някои ужасни грешки. Когато се стигна до решаващи моменти, мисля, че моето постоянството ми даде леко предимство в няколко ситуации и ми помогна да спечеля. Просто продължавам да тренирам, поддържам форма, чакам следващия си мач и не се напрягам твърде много."

На 1/4-финалите У ще срещне своя сънародник Сяо Гуодун, който във вечерната сесия нанесе втори удар от страна на Китай по снукър самочувствието на Англия. Поставеният под №11 състезател разгроми №8 в схемата Марк Селби също с 6:2.

В този двубой Сяо отвори разлика от 4:0 за начало, след което удържа опита на 4-кратния световен шампион да се бори за обрат. Веселяка от Лестър спечели два поредни фрейма със серии от 101 и 76, но китаецът приключи срещата с нови две партии на своя сметка, включващи и единствения му сенчъри брейк в мача (118). Гуодун реализира и още четири комбинации над 60 т. в началото (95, 62, 76, 77).

"Когато излезе жребият, знаех, че това ще бъде много труден мач, особено след като Марк наскоро спечели два големи турнира - коментира Сяо. - Може би никой не е мислел, че мога да спечеля. Просто си казах да бъда уверен и да се насладя. В първите четири фрейма поставих Марк под напрежение и не пропуснах много топки. Но знаех, че той ще се завърне. Седмият фрейм беше много важен и когато той пропусна синята, направих сенчъри. При 4:3 щеше да е много различно. Когато У Идзъ дойде за първи път във Великобритания, играехме заедно всеки ден, ние сме добри приятели. Единият от нас ще стигне до полуфиналите, така че това е чудесно за китайските играчи."

 

"МАСТЪРС" 2026

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6
№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 14.I, 21:00
№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 13.I, 15:00

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 14.I, 15:00
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 12.I, 15:00

№7 Джон Хигинс (Шот) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 13.I, 21:00
№2 Джао Синтун (Кит) - №16 Гари Уилсън (Анг) 12.I, 21:00

 

