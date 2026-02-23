Циклона спечели Шампионата на играчите за 5-ата си ранкинг титла

Световният шампион Джао Синтун спечели Шампионата на играчите за първи път в кариерата си и заслужи своята 5-а ранкинг титла в професионалния снукър. На финала на турнира в Телфорд между играчите от Топ 16 на едногодишната ранглиста китаецът срази шотландския ветеран Джон Хигинс с 10:7 фрейма.

Циклона изоставаше с 0:2, 2:3, 4:5, 5:6 и 6:7, преди да спечели последните четири партии поред. В заключителните три фрейма 28-годишният азиатец изстреля два сенчъри брейка (104, 126) и една почти трицифрена серия (92) и завърши двубоя с общо осем комбинации над 60 точки, след като преди това постигна 62, 61, 81, 88 и 83.

ZHAO XINTONG RULES IN TELFORD! 🏆



The Cyclone defeats John Higgins 10-7 in Telford - backing up his World Grand Prix victory just two weeks ago.



The World Champion is in RED-HOT form! 🌀@Sportsbetio | #PlayersChampionship pic.twitter.com/87EPmrabaf — WST (@WeAreWST) 22 февруари 2026 г.

Така Джао затвърди чудесната форма, в която се намира този месец, триумфирайки във втори пореден турнир от ранкинг системата. Преди две седмици Синтун вдигна купата от "Световната Гран при" в Хонконг, надигравайки във финала сънародника си Джан Анда с 10:6.

Сега китаецът се превърна в едва четвъртия играч в историята на снукъра, който печели първите си пет финала в кариерата. Другите трима са Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. А първите три титли във визитката на Джао са от UK Championship (2021), "Германския Мастърс" (2022) и световното първенство (2025).

С шампионския чек за 150 000 британски паунда азиатецът се изкачва с две позиции в световната ранглиста до рекордното в кариерата си 5-о място.

"На седмото небе съм! Честно казано, не очаквах да възстановя формата си толкова бързо след завръщането от Хонконг. Всъщност, през първите няколко дни все още се борех с часовата разлика. Не очаквах, че ще се настроя толкова добре след това. Това ми даде много увереност в по-късните мачове. Въпреки че опонентите ми бяха много силни, чувствах, че мога да ги победя. Този резултат е нещо наистина специално за мен", коментира щастливият шампион.