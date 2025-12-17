Новият шеф на фехтовката зае поста с година закъснение

Фейсбук/БФФ Като жест на приемственост досегашният президент на федерацията по фехтовка Величка Христева (вляво) и новият шеф Йордан Гълъбов наградиха най-успешните състезатели от изминалата година, сред които и най-добрата ни сабльорка Йоана Илиева (в средата).

Новият президент на Българската федерация по фехтовка (БФФ) Йордан Гълъбов встъпи в длъжност точно година, след като бе избран от общо събрание на 17 декември 2024 г. Забавянето се дължеше на жалба относно избора, заведена от другия кандидат - Васил Етрополски. Последният по-късно е решил да оттегли иска.

Гълъбов днес пое поста от досегашния президент Величка Христева, като това стана на публична церемония пред медиите. На символичното предаване на ръководството на федерацията присъстваха представители на новорегистрирания и на стария Управителен съвет.

"Много съм щастлива от резултатите на състезателите, които са постигнати при предишното ръководство на федерацията, но се надявам да бъдат още по-добри при новото ръководство. Пожелавам още повече успехи, а ние сме на разположение, защото обичаме много фехтовката. Изпращаме една успешна година, надявам се следващата да е още по-добра", заяви Христева.

А Гълъбов изрази надежда това да е било последната пречка пред новото ръководство: "Трябва да има градивност, да се обединяваме... Федерацията трябва да продължи да изгражда и утвърждава фехтовката в България и в чужбина. След малки перипетии и съдебни саги федерацията вече започва да работи. Искаме да покажем на хората, че когато искат можем да работим заедно. С новия Управителен съвет започваме период на градивност, с по нови правила и прозрачност."

На церемонията бяха наградени и най-изявените фехтовачи за изминалата година. Сред тях безспорно се отличава Йоана Илиева, която зае пето място на световното първенство в Тбилиси (Груз) - както индивидуално, така и отборно (с Емма Нейкова, Олга Храмова и Вероника Василева).

За най-добър треньор бе отличен Ивайло Воденов (фехтовален клуб "Свечников" и национален отбор). "Надявам се новото ръководство да продължи напред, състезателите да нямат проблеми и да се борят за добри резултати. Очаква ни хубаво бъдеще. Йоана Илиева е пример за състезателите, че може да се постигат резултати", коментира Воденов.