Спортът по телевизията - 3 август

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Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC Fight Night, Амер Албази - Тацуро Таира

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, мач за 3-то място, Бразилия - Словения

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, финал, Полша - Италия

22:30 НАСКАР: Айова

Евроспорт 2

04:30 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, "8 часа на Сузука"

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал, Али Картър - Кайрън Уилсън (II сесия)

18:00 Мотокрос: СШ във Фландрия, MXGP, второ състезание

20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал, Али Картър - Кайрън Уилсън (I сесия)

14:00 БМХ: Световен шампионат, Копенхаген, рейсинг

16:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IХ етап

Диема спорт 3

09:30 Формула 3: ГП на Унгария, състезание

11:00 Формула 2: ГП на Унгария, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Унгария, състезание

Евроспорт 1 / Диема спорт 3

12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Унгария, състезание

Макс спорт 1

10:30 WRC: рали "Финландия", SS19 Оунинпохя 1

13:00 WRC: рали "Финландия", SS20 Оунинпохя 2, бонус етап

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Франсис Тиафоу - Алекс де Минор

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Флавио Коболи - Бен Шелтън

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Андрей Рубльов - Алехандро Давидович Фокина

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Иржи Лехечка - Тейлър Фриц

БНТ 3

12:30 Скокове във вода (мъже): СП в Сингапур, кула

16:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Маникур, спринт

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Макс спорт 4

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден

Диема спорт 2

14:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Стокпорт" - "Болтън"

21:00 Футбол: контрола, "Борнемут" - "Уест Хем"

00:05 Футбол: контрола, "Манчестър Юнайтед" - "Евертън"

Диема спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Кайзерслаутерн"

19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Монтана"

21:15 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Славия"

Нова спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Новаля, II ден

Ринг

16:00 Футбол: Премиършип, "Фолкърк" - "Дънди Юнайтед"

18:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Сейнт Мирън"