Спортът по телевизията - 3 август

Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC Fight Night, Амер Албази - Тацуро Таира
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, мач за 3-то място, Бразилия - Словения
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, финал, Полша - Италия
22:30 НАСКАР: Айова
Евроспорт 2
04:30 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, "8 часа на Сузука"
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал, Али Картър - Кайрън Уилсън (II сесия)
18:00 Мотокрос: СШ във Фландрия, MXGP, второ състезание
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал, Али Картър - Кайрън Уилсън (I сесия)
14:00 БМХ: Световен шампионат, Копенхаген, рейсинг
16:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IХ етап
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Унгария, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Унгария, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Унгария, състезание
Евроспорт 1 / Диема спорт 3
12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Унгария, състезание
Макс спорт 1
10:30 WRC: рали "Финландия", SS19 Оунинпохя 1
13:00 WRC: рали "Финландия", SS20 Оунинпохя 2, бонус етап
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Франсис Тиафоу - Алекс де Минор
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Флавио Коболи - Бен Шелтън
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Андрей Рубльов - Алехандро Давидович Фокина
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Иржи Лехечка - Тейлър Фриц
БНТ 3
12:30 Скокове във вода (мъже): СП в Сингапур, кула
16:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Маникур, спринт
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Макс спорт 4
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден
Диема спорт 2
14:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Стокпорт" - "Болтън"
21:00 Футбол: контрола, "Борнемут" - "Уест Хем"
00:05 Футбол: контрола, "Манчестър Юнайтед" - "Евертън"
Диема спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Кайзерслаутерн"
19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Монтана"
21:15 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Славия"
Нова спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Новаля, II ден
Ринг
16:00 Футбол: Премиършип, "Фолкърк" - "Дънди Юнайтед"
18:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Сейнт Мирън"