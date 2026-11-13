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Клуб от Първа лига получи още едно наказание от ФИФА

За "Ботев" (Враца) това е четвърта забрана за осъществяване на трансфери, като всички са активни

Днес, 07:01
Треньорът на "Ботев" (Враца) Тодор Симов има още един повод за притеснение след поредното наказание от ФИФА за клуба.
БГНЕС
Треньорът на "Ботев" (Враца) Тодор Симов има още един повод за притеснение след поредното наказание от ФИФА за клуба.

Ситуацията около "Ботев" (Враца) става все по-тревожна, след като ФИФА наложи нова забрана на клуба да осъществява трансфери. Тя е от 5 ноември и важи за следващите три трансферни периода. Това е четвърта подобна санкция за врачанския отбор за по-малко от 3 месеца, като причината е идентична с предишните три - дължими суми към бивши футболисти, които са осъдили "Ботев" пред ФИФА. Първата е от 24 август, а следващите - от 3 септември и 22 септември.

По-тревожното е, че до момента от клуба не са предприели стъпки за вдигане на забраните. Решенията на ФИФА се отменят, когато даден клуб изплати задълженията си към осъдилия го бивш играч или служител. Това определено усложнява ситуацията около "Ботев", който няма да може да картотекира нови попълнения през зимната пауза, ако не реши тези казуси дотогава. Отделно отборът започна лошо сезона в Първа лига и в момента е на 15-ото, предпоследно място с 10 точки от 14 кръга.

"Ботев" (Враца) е и единственият първодивизионен клуб от България, който е с подобна действаща забрана от ФИФА. Има един клуб от Втора лига ("Добруджа"), един от Трета лига ("Крумовград"), а останалите са четвъртодивизионният "Верея", както и несъществуващият вече "Ловеч".

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