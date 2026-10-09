БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино

Българският футболен съюз е сред 54-те национални федерации, които са подкрепили призива на УЕФА за реформа на ФИФА и оттегляне на доверието към президента ѝ Джани Инфантино. Единствената от 55-те членки на европейската асоциация, която е отхвърлила декларацията, е тази на Азербайджан, обяви пресслужбата на УЕФА.

В изявлението се посочва, че УЕФА и националните федерации са се споразумели за ясна насока за реформиране на ръководството на ФИФА. И също, че са потвърдили загубата на доверие в настоящото ръководство, в лицето на президента Джани Инфантино.

"Само институционалната реформа няма да е достатъчна. ФИФА се нуждае и от ново ръководство: уважаван лидер със способността да обединява, дълбоко вкоренен във футбола, със стратегическа визия и управленски опит, способен да се доверява в регионите и непоколебим ангажимент за развитие, реформи, почтеност и независимост", се казва в изявлението на УЕФА.

Според документа президентът на ФИФА трябва да председателства Съвета и да представлява организацията пред света, без да изпълнява управленски функции. Генералният секретар се назначава и контролира от Бюрото. Международният календар и форматът на турнирите не могат да бъдат променяни без единодушие в Бюрото. Органите по етика, дисциплинарните комисии и одитните структури се изваждат от обсега на влияние на президента. Важните решения преминават през задължителна верига: консултация, Бюро, Съвет, вземане на решение.

Срещата на шефовете на националните футболни федерации бе вчера в Берлин. На нея присъства президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо, който отпътува за германската столица директно от Люксембург, където бе на мача на националния отбор от Лигата на нациите.