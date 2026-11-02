Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От "Лудогорец" заплашиха БФС със съд

От разградския клуб изредиха редица действия на футболния съюз в подкрепа на "Левски"

02 Ноем. 2026Обновена
Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев е убеден, че БФС действа тенденциозно срещу клуба му.
БГНЕС
Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев е убеден, че БФС действа тенденциозно срещу клуба му.

От "Лудогорец" обявиха, че са жертва на тенденция от страна на БФС и са готови да предприемат законови мерки това да спре. Разградският клуб излезе с позиция, която подкрепа собственика на отбора Кирил Домусчиев. Последният се ядоса в събота на подминато нарушение на футболист на "Левски" и обвини "президента Гонзо" (б.ред. - шефа на БФС Георги Иванов) в слугинаж в полза на определен отбор.

Още в поста на Домусчиев стана ясно, че въпросният отбор е "Левски", а днес от "Лудогорец" изредиха от какво са недоволни:

- реферът Станимир Тренчев, срещу когото през годините са се оплакали още "Ботев" (Пд), "Локомотив 1929" (Сф), ЦСКА, "ЦСКА 1948", "Спортист" (Своге) и др.

- насрочване на 1/8-финала за Купата на България между "Левски" и "Лудогорец" за 15 декември, въпреки че предварително обявеният период за двубои от тази фаза на турнира е 11-14 декември. "Следвайки програмата на БФС и посочените дати нашите футболисти имат предварително закупени самолетни билети и това ще доведе до огромни финансови загуби. Кой ще покрие тези щети за няколко хиляди евро?", запитаха от "Лудогорец".

- неспазване на правилата на БФС за мачове на участници в евротурнирите при насрочване на мача "Арда" - "Левски" за вторник (27 октомври), вместо за понеделник (26 октомври), както е трябвало.

- пренебрегване на искането на "Лудогорец" програмата в Първа лига да се определя по системата "Бергер", а не чрез софтуер. Така се е стигнало до случай един столичен отбор (б.ред. - "Левски") да играе 12 поредни мача в София. "Дали е луд късмет или има нещо друго, което е в компетенцията на други органи?", питат от Разград.

И накрая посочват многозначително: "Запазваме си правото, ако не видим положителна промяна, да потърсим други легални средства, с които да се защитим от този произвол. В дни, когато виждаме мащабни реализирани и предстоящи инвестиции в инфраструктурата и развитието на българския футбол, БФС няма право да се подиграва с малко останалите хора, които харчат пари за любимата ни игра."

ПРИЗНАТА ВИНА, НО И ПОДХВЪРЛЯНЕ КЪМ "ЛУДОГОРЕЦ"

От Съдийската комисия към БФС признаха днес, че нарушението на капитана на "Левски" Кристиян Димитров в мача с "Дунав" е било за червен картон и това е грешка на съдийския екип. "Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта - сериозна груба игра. Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон", обявиха от комисията.

Оттам обаче обявиха, че е спестен и червен картон на нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей при победата с 3:0 над "Локомотив" (Пд) в събота за удар в лицето на съперник без топка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Домусчиев изригна срещу "президента Гонзо" след мач на "Левски"
31 Окт. 2026
ЦСКА победи втори съперник за титлата
26 Окт. 2026
ЦСКА обяви завръщането си на стадион "Българска армия"
24 Окт. 2026
"Лудогорец" най-успешно вдига стойността на играчите си
14 Окт. 2026
БФС извади от футбола побойници за 6 месеца и за 2 години
13 Окт. 2026
Шампионски треньор се завърна в "Лудогорец" с гръмка победа
12 Окт. 2026
Следващият национален селекционер ще е чужденец
12 Окт. 2026
БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино
09 Окт. 2026
БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер
04 Окт. 2026
Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига
24 Септ. 2026
"Лудогорец" си върна успешен треньор
23 Септ. 2026
Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България
19 Септ. 2026
Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си
16 Септ. 2026
Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор
15 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави