От "Лудогорец" заплашиха БФС със съд

От "Лудогорец" обявиха, че са жертва на тенденция от страна на БФС и са готови да предприемат законови мерки това да спре. Разградският клуб излезе с позиция, която подкрепа собственика на отбора Кирил Домусчиев. Последният се ядоса в събота на подминато нарушение на футболист на "Левски" и обвини "президента Гонзо" (б.ред. - шефа на БФС Георги Иванов) в слугинаж в полза на определен отбор.

Още в поста на Домусчиев стана ясно, че въпросният отбор е "Левски", а днес от "Лудогорец" изредиха от какво са недоволни:

- реферът Станимир Тренчев, срещу когото през годините са се оплакали още "Ботев" (Пд), "Локомотив 1929" (Сф), ЦСКА, "ЦСКА 1948", "Спортист" (Своге) и др.

- насрочване на 1/8-финала за Купата на България между "Левски" и "Лудогорец" за 15 декември, въпреки че предварително обявеният период за двубои от тази фаза на турнира е 11-14 декември. "Следвайки програмата на БФС и посочените дати нашите футболисти имат предварително закупени самолетни билети и това ще доведе до огромни финансови загуби. Кой ще покрие тези щети за няколко хиляди евро?", запитаха от "Лудогорец".

- неспазване на правилата на БФС за мачове на участници в евротурнирите при насрочване на мача "Арда" - "Левски" за вторник (27 октомври), вместо за понеделник (26 октомври), както е трябвало.

- пренебрегване на искането на "Лудогорец" програмата в Първа лига да се определя по системата "Бергер", а не чрез софтуер. Така се е стигнало до случай един столичен отбор (б.ред. - "Левски") да играе 12 поредни мача в София. "Дали е луд късмет или има нещо друго, което е в компетенцията на други органи?", питат от Разград.

И накрая посочват многозначително: "Запазваме си правото, ако не видим положителна промяна, да потърсим други легални средства, с които да се защитим от този произвол. В дни, когато виждаме мащабни реализирани и предстоящи инвестиции в инфраструктурата и развитието на българския футбол, БФС няма право да се подиграва с малко останалите хора, които харчат пари за любимата ни игра."

ПРИЗНАТА ВИНА, НО И ПОДХВЪРЛЯНЕ КЪМ "ЛУДОГОРЕЦ"

От Съдийската комисия към БФС признаха днес, че нарушението на капитана на "Левски" Кристиян Димитров в мача с "Дунав" е било за червен картон и това е грешка на съдийския екип. "Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта - сериозна груба игра. Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон", обявиха от комисията.

Оттам обаче обявиха, че е спестен и червен картон на нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей при победата с 3:0 над "Локомотив" (Пд) в събота за удар в лицето на съперник без топка.