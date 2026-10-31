Домусчиев изригна срещу "президента Гонзо" след мач на "Левски"

Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев изрази публично недоволството си от съдийството и обвини президента на БФС Георги Иванов в "слугинаж" в полза на "Левски". Бизнесменът дори нарече сегашното управление на футболния съюз вредно. Напрежението в българския футбол се повиши рязко покрай победата на "Левски" с 1:0 над "Дунав" в Русе в мач от XIV кръг в Първа лига.

Домусчиев реагира още по време на мача заради ситуация, в която той твърди, че главният рефер Мариян Гребенчарски е спестил червен картон на капитана на "Левски" Кристиан Димитров. Отговорникът за VAR в мача Станимир Тренчев бе определен като "синя подлога". Георги Иванов пък беше наречен от него иронично "президента Гонзо".

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия - Мариян Гребенчарски дава червен картон на Руан Круз срещу "Славия", а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт. Не съм учуден, че на VAR е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол. Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком", написа Домусчиев в профила си във "Фейсбук". Той обеща, че в понеделник "Лудогорец" ще излезе с официална позиция и ще посочи "други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор".

Иначе "Левски" победи в този мач много трудно, но без съдийска помощ, а с известна доза късмет. Попадението бе отбелязано чак в 3-ата минута след 90-ата. Вкара го възстановеният след дълго лечение на контузия Мустафа Сангаре, за когото това беше първи гол от началото на сезона. Иначе точно преди почивката Евертон Бала улучи напречната греда.

В началото на втората част Кристиан Димитров сбърка грубо, при което Джордан Сейнт-Луис отне топката и подаде на Алекс Валиньо, но ударът му беше спасен от вратаря на шампионите Огнян Владимиров.

След мача обаче спортният директор на "Левски" Георги Костадинов на свой ред се изказа много остро срещу съдийството и обяви, че отборът му е ощетяван няколко пъти от началото на сезона: "Това, което казах преди и след мач на съдиите, е "Искам да свирите обективно". Опитваме да имаме европейско поведение, но ни е доста трудно. 100% дузпа във Варна, 100% червен картон за "Арда", 100% червен картон за Суперкупата. Една след друга грешки. Имаме търпение, толерантни сме, но всичко си има граници. Когато зачестяват грешките в една посока, няма да показваме толеранс и ще действаме по-различно."

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес пък похвали отбора си: "Много съм щастлив за тази победа, много съм доволен от представянето на отбора от първата до последната минута. В такива мачове важно е да вкараш. Когато опонентът има много играчи зад топката и при тези условия на терена, е трудно. Хареса ми начинът ни на атакуване. Имахме много шансове, разбрахме мача. В 80% от времето владеехме топката, имахме динамиката. Докато не вкараш, опонентът има шансове. Затова е ключово да вкараш първия гол. По-трудно е да движим топката с прецизност, защото теренът бе по-труден, но футболистите имат страхотно отдаване и характер. Важно е да имаш увереността и търпението в такива мачове."