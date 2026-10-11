Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент

БГНЕС Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао ликува, след като е открил резултата срещу "ЦСКА 1948" с първия от двата си гола на мача в Бистрица.

Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол започна успешно престоя си в България, след като отборът му спечели с 3:2 дербито срещу "ЦСКА 1948" от XI кръг на Първа лига. Германският специалист със сигурност ще запомни първия си мач в първенството ни, най-вече заради инфарктния развой.

Тимът му поведе в резултата с 2:0. Капитанът Бруно Жордао откри в 19-ата минута, след като засече с глава центриране на Стефано Сенси. В 28-ата минута Йоанис Питас заби 6-ия си гол за сезона в първенството, а асистенцията бе на Лео Перейра. В 34-ата минута Сенси сам вкара, но попадението бе отменено заради засада на Жоел Зварц. Този комфортен аванс обаче беше заличен само за 13 минути след почивката. "ЦСКА 1948" намали в 55-ата мин. чрез бразилеца Елиас, който бе точен с глава след центриране от свободен удар на Георги Русев. Той центрира и в 68-ата минута на Атанас Илиев, който изравни - 2:2. И когато мачът вървеше към равенство, в 90-ата минута отново Жордао изпъкна, забивайки с мощен шут в 90-ата минута.

С тази победа ЦСКА продължава да е втори, вече с 27 точки и остава само на точка от лидера "Левски". А "ЦСКА 1948" е на четвърто място с 22 точки.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 2:3 /репортаж/ Date: 11-10-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 10/11/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters: ЦСКА 1948 - ЦСКА 2:3 /репортаж/ Date: 11-10-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 10/11/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:

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След мача треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол бе доволен от победата, но имаше доста резерви към играта на отбора си: "В началото показахме добро представяне. Само забравихме да вкараме третия гол и мачът да приключи. С два гола преднина винаги е трудно, защото опонентът показва, че иска да се върне, когато вкара. Хубава победа, но има много работа пред нас. Имахме грешки в малки детайли, но това не ме изненада, работим от седмица. Допуснахме два гола от статични ситуации. Все пак резултатът е перфектен, когато постигнеш победа. Отборът става по-добър с всеки изминал ден. Нуждаем се от всеки и дълга скамейка."

Наставникът на "ЦСКА 1948" Огнян Младенов коментира: "Не започнахме така както ни се искаше, но след направените промени заиграхме по коренно различен начин и съумяхме да се върнем в двубоя. Имахме още две хубави ситуации, които можеше да отбележим и да обърнем мача, но в крайна сметка не успяхме да вземем нищо. Второто полувреме беше коренно различно, успяхме да отговорим на динамиката и агресията на противника. Има още компоненти, които трябва да подобряваме. Неща, които аз и моят екип, знаем много добре и се опитваме ежедневно да подобряваме. Аз и моят щаб бяхме добре разузнали противника. След дадени индивидуални груби грешки успяха да отбележат."

"ЛЕВСКИ" ПОСТИГНА ВЪВ ВАРНА 9-АТА СИ ПОБЕДА В ПЪРВЕНСТВОТО

По-рано днес "Левски" победи с 2:0 в гостуването си срещу "Черно море". Това беше деветия успех на "сините" от началото на първенството, с който те водят в класирането вече с 28 точки. Седмата загуба за сезона пък прати варненци на последно място в класирането с 6 точки (1 победа и 3 равенства).

Шампионите не оставиха съмнение, че са по-добрият отбор и си осигуриха победата с по един гол в двете части. В 26-ата минута Мехди Мубарик откри резултата, след като вратарят на домакините Дамян Христов изби топката в краката му. В 62-ата минута Рейналдо удвои на празна врата след асистенция на Алдаир.

За "Левски" обаче има нов кадрови проблем - нападателят Мустафа Сангаре пак се контузи и беше сменен принудително в 38-ата минута.

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Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира след победата: "Никога не е лесно да спечелиш на този стадион. Съперникът е достатъчно силен, добре организиран, може да се защитава добре. Заслужавахме победата. Доминирахме в 90% от мача. През първото полувреме не стояхме чак толкова добре, допуснахме грешки при прехода, но генерално бяхме по-добрият отбор. През второто полувреме в определени кратки периоди съперникът имаше шанс да ни притисне, да играе в нашата половина, но и тогава като цяло доминирахме. Успявахме с повече скорост и подавания да осъществяваме опасности, понякога успокоявахме темпото. Управлявахме двубоя по много добър начин."

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев опита да запази спокойствие, въпреки положението на отбора му в класирането: "Още в началото се видя, че влязохме по-плахи от "Левски", предвид нашата и тяхната ситуация. В коренно различни орбити сме като самочувствие. Но такъв гол - избита топка, с вътрешен да насочиш - не става. Имахме моменти, можеше да ги завършим по добър начин. 15-16 много добри минути второто полувреме. Създадохме опасности, "Левски" почти не мина центъра, ние хвърлихме една топка в средата на терена, оттам контра и стана 2:0. Момчетата имаха желание, но в позицията, на която сме, е тежко да се играе. Нашето първенство започва оттук нататък. Трябва да вкараме повече хъс, агресия, желание, но и повече футбол. Без футболни аргументи трудно може да бележиш."

“Съвсем спокойно няма как да реагираме. Днес имаше реакция след трите седмици подготовка. За Левски добре дойде тази пауза, трябва малко да се успокоим. Левски може да играе футбол, последните години постоянно надгражда. Като поведение и работа на терена всеки се стара. Може да са направили някои грешки, но имахме 3-4 ситуации. В други години можеше да завършим по-добре“, продължи Илиев.

„Така е, футболистите, които не са запознати, ще знаят, че в Дупница не се играе лесно. Чака ни труден мач. Трябва да защитаваме името си, което градихме много години. Поразклатихме се в последните месеци, но почва нашето първенство“.