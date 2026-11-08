ЦСКА разгроми "Левски" и го свали от върха

ЦСКА разгроми "Левски" за втори път от два мача този сезон и свали "сините" от върха на класирането в Първа лига, като се настани на неговото място. След 4:2 за Суперкупата на България на 9 септември, сега тимът а треньора Маркус Гиздол постигна успех с 3:0 в мач от XIII кръг на първенството.

Мачът започна отлично за ЦСКА - гол още в 9-ата минута. Тогава централният защитник Теодор Иванов проби отдясно, надбяга Майкон и центрира точно към връхлитащия към вратата Ебонг, който засече топката в мрежата от около 6 метра.

Само две минути по-късно вратарят на "Левски" Светослав Вуцов трябваше да отразява удар на Питас от границата на наказателното поле. Но в 15-ата мин. ЦСКА удвои аванса си. Питас отне топката от Търдин и я подаде на Сенси, а италианецът му я върна и кипърският национал вкара с премерен удар по тревата от границата на наказателото поле.

Едва в 26-ата минута "Левски" направи добра атака и Рейналдо бе изведен очи в очи срещу вратаря Лапоухов, но не успя да вкара. А ЦСКА имаше шанс да направи дори 3:0 до почивката, когато в 41-ата минута Годой получи топката в наказателното поле на "сините", но вместо да подаде на съвсем свободния Питас, шутира и Вуцов изби топката.

Въпреки това статистиката за първата част бе категорично в полза на ЦСКА - 8 удара, от които 5 в очертанията на вратата, срещу едва три шута и нито един точен на "сините".

Второто полувреме премина по същия сценарий - "червените" играеха много по-организирано, а шампионите приличаха на отбор, чийто футболисти са се запознали час преди мача и опитват да се сработят. Крайното 3:0 оформи Гбамен, който получи подаване на 5 метра от вратата след изпълнение на корнер, за да забучи с мощен шут топката в мрежата.

Трите гола всъщност са почти колкото уж най-добрата защита в първенството - тази на "Левски", бе допуснала в 12-те мача до момента (5). При това "сините" успяха да отправят един-единствен точен удар за цял мач във вратата на противника (чак в 92-ата мин.) от едва шест шута. Същевременно играчите на ЦСКА опитаха общо 13 удара, от които 10 попаднаха във вратата на Вуцов и само добрите му намеси (7 спасявания) всъщност предотвратиха по-тежък разгром.

СЛЕД МАЧА

„Изиграхме страхотен мач. В първите 10 минути "Левски" беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме контролирахме срещата. Имаме свой собствен стил и се стремим към него, както и да бъдем по-добри с всеки следващ мач, аз съм горд с отбора - коментира треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол. - Тази седмица голямото предизвикателство беше да менажираме отбора, за да бъдат готови да играят. Страхотна работа от нашия медицински щаб, ако те не бяха свършили работата си толкова добре, и ние нямаше да успеем днес. Така изглеждат дербитата, щастлив съм, че имахме такава подкрепа, мога само да благодаря на нашите фенове. Бих казал, че сега стигаме до една пауза - до днес се справихме много добре, направихме първите стъпки към основата, но това е началото. Фокусиран съм към следващата фаза от мачове“.

"Отборът беше принуден да се бори не само с "Левски", но успя да излезе победител. Казвам го директно. Трябва да искаме българският футбол да се развива, а не да си пречим. Това, че победихме не значи, че не трябва да имаме претенции. Сангаре трябваше да бъде изгонен. Българският футбол искам да се развива. Ще бъде много по-хубаво да си помагаме - каза спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев. - При малко повече старание и желание мога да кажа, че българските рефери стават, но напоследък грешките стават прекалено много и то в едната страна. Идеята е да не си пречим. Когато грешките продължават в наш ущърб, трябва да не вземем отношение? Каквито и ходове да имаме, те ще излизат официално от клуба".

"Тежко е, когато загубиш подобен мач. Искам да кажа: „Извинявам се“ на нашите фенове. Много съм разочарован от резултата - бяха първите думи на треньора на "сините" Хулио Веласкес. - Анализирайки в цялост двубоя, ние просто не заслужавахме такъв резултат и да загубим мача. Но къде е проблемът? Ако искаме да съревноваваме и да имаме възможности, трябва да вкараме равна енергия и интензитет. Получихме два глупави гола [...] Много труден мач за мен. Трудно ми е да разбера какво се случи в този двубой. Харесах отделно моменти от двубоя, но ако искаш да се надиграваш с толкова силен отбор като ЦСКА, не трябва да допускаш детски голове. Няма как всичко, направено дотук да бъде заличено. Преминаваме отвъд това. След паузата се връщаме с познатия манталитет“.

Спортният директор на "Левски" Георги Костадинов също се извини:

„Доста сме разочаровани, но истината е, че днес не заслужавахме да спечелим. Има такива трудни моменти. Единственият начин да преодолееш такъв момент е да се обединиш, да не обвиняваш човека до теб, а точно обратното – сам да поемеш отговорността. Не искам да се оправдавам след такава загуба. Единствено мога да се извиня от името на целия отбор“.

"Имаме най-хубавата публика и фенове. Това ни прави още по-горди, мотивирани и еманципирани, първенството тепърва започва", лаконичен бе собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев.

„Не мисля, че отборът на ЦСКА по някакъв начин ни е надиграл. Не бих казал, че имаше умора, мачът беше равностоен. Не отговорихме на агресията, която ни наложи ЦСКА - заяви изп.-директор на "Левски" Даниел Боримиров. - Безгрешни отбори няма по света. Ще си извлечем нужната поука от този мач и от грешките, които сме допуснали, и продължаваме напред. Шампионатът продължава“.