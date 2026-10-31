ЦСКА не успя да победи при откриването на "Българска армия"

ЦСКА най-сетне изигра първия си мач на новоизградения стадион "Българска армия", но не успя да го спечели. Домакинството срещу "Славия" от XIV кръг на Първа лига завърши 0:0 и поразвали празника на трибуните.

А феновете бяха препълнили стадиона два часа преди мача, за да се насладят на тържеството. На него бяха поканени редица ветерани - Димитър Якимов, Христо Стоичков, Георги Денев, Стойчо Младенов, Радослав Здравков, Мартин Петров, Стилиян Петров, Христо Янев, Любослав Пенев и др. Всички те раздадоха топки по трибуните. Сред тези, които обраха най-много овации бяха Стоичков и Пенев. Видео поздрави отправиха Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов.

"След три години се завърнахте във вашия дом. Никога няма да забравя 1985 година - тръгнах от този стадион, от този стадион са израснали най-големите звезди на българския футбол. Пазете това бижу! Само ръка за ръка ще дойдат големите победи", обърна се Стоичков към зрителите.

Имаше и други популярни настоящи и бивши спортисти - световният шампион в борбата Семен Новиков, Кирил Милов, бронзов медалист от световното първенство, баскетболната легенда Петко Маринов, боксовата звезда Тервел Пулев и други. Кулминацията бе изпълнението на песента "Сърца червени" на легендата на българската естрада Йорданка Христова.

Парадоксалното е, че при откриването на първоначалния стадион "Българска армия" през 1950 г. ЦСКА играе отново срещу "Славия" и завършва 0:0. А възможности за победа имаше. Изпуснаха ги Стефано Сенси, Мохамед Брахими, Макс Ебонг, Бруно Жордао, Леандро Годой.

Но "Славия" също имаше огромен шанс, с който да развали празника. В 52-ата минута бе отсъдена дузпа в полза на "белите", но вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов спаси удара на Иван Минчев.

С днешното равенство ЦСКА може да съжалява не само, че разочарова феновете, но и изпусна първото място. На него се върна шампионът "Левски", който има 32 точки и мач по-малко. ЦСКА е втори с 31.

След края треньорът на "червените" Маркус Гиздол заяви: "Топката не искаше да влезе във вратата. Не си спомням мач в кариерата ми с толкова блокирани удари. Нямахме късмет да получим още една възможност, рикошет дори, но трябва да се справяме с такива неща. Хубаво е за нас, че имаме този стадион. Имаме стадион на такова ниво. Щастлив съм, че този процес е готов. Понякога тази емоция изисква страшно много усилия. Естествено, това не е нещо, което ни оневинява, но трябва да го отбележим. Всеки един футболист искаше да покаже най-доброто от себе си. Някои не се чувстваха добре, прибързваха, искаха да са герои. Но ако не можеш да отбележиш, точката е логичното нещо."