ЦСКА поиска рефер да бъде изваден доживотно от футбола

ЦСКА поиска реферът от снощния мач с "ЦСКА 1948" Любослав Любомиров не само да не свири повече на отбора, но и изобщо да бъде изваден от футбола. Още след мача спортният директор на клуба Валентин Илиев се оплака: "За пореден път играем срещу 14 човека. За пореден мач виждаме едно и също нещо, започва да изглежда странно. Съдиите не трябва да са фактор. За пореден път е в наш ущърб. ЦСКА не заслужава такова ниво (б.ред. - на съдийство). Когато искаме да се изграждат добри отношения и доверие, това трябва да се случва двустранно."

Основните претенции срещу Любомиров бяха за отсъдено несъществуващо нарушение в полза на "ЦСКА 1948", след което влезе второто попадение на тима срещу ЦСКА, пресилен втори жълт картон и изгонване на Стефано Сенси (ЦСКА) и спестен втори жълт картон на Ектор Куеяр за нарушение срещу Сенси.

Заради това ЦСКА пусна днес официална жалба до БФС и излезе с декларация. "Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Аргументите за това са пределно ясни и неоспорими: безкраен низ от обратни фаулове, подминати нарушения срещу наши футболисти и изфабрикувани такива в полза на съперника; напълно неадекватно и тенденциозно поведение на Любомиров в течение на целия двубой, с което той показа, че категорично няма място в българското елитно съдийство", се казва в нея по повод снощното съдийство.

Но от клуба отиват и по-далеч, като съзират тенденция в съдийските отсъждания спрямо отбора. "Фактите наистина са стряскащи - от началото на сезона не е изминала дори една трета, а футболистите на ЦСКА вече имат 26 жълти и 2 червена картона, като повечето от ключовите ни играчи имат поне по два, че и по три! Само за сравнение - основните ни конкуренти в първенството са с двойно по-малко официални предупреждения. И така в решителната част от сезона тимът ни ще е обезкървен с липсата на един, двама, трима титуляри на практика във всеки двубой...", се казва в декларацията.

Публикувано бе и видео със спорни ситуации, в които от ЦСКА претендират, че са ощетени.