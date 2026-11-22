"Левски" спечели убедително с 4:1 домакинството си срещу "Локомотив 1929" (Сф) в мач от XV кръг на Първа лига. Така шампионите отговориха по категоричен начин на критиките заради загубата с 0:3 от ЦСКА в дербито на 8 ноември. Това беше първи мач за "сините" на ст. "Георги Аспарухов" след 78 дни прекъсване.

С 11-ата си шампионатна победа за сезона "Левски" събра 35 точки и така се изравни с ЦСКА, който също има 35, след като завърши 3:3 при гостуването си срещу "Ботев" (Пд). Победата на "червените" над "Левски" в миналия кръг обаче ги остави на върха на класирането заради показателите в директните двубои.

Днес "сините" решиха да се реваншират на феновете си още от първите минути. Те поведоха още в 8-ата минута след автогол на Раян Бидунга, който вкара топката във вратата си след удар на Евертон Бала.

"Левски" се оттегли на почивката при резултат 2:0. В 34-ата минута самият Бала вкара след асистенция на Армстронг Око-Флекс.

През втората част домакините вкараха още два пъти. Колумбиецът Хуан Переа беше точен в 56-ата минута след чудесно извеждане на възстановения от дълго лечение на травма Акрам Бурас. А в 83-ата минута вкара и Майкон след пас на Хевертон.

До края "Локомотив 1929" успя да намали чрез Калоян Костов в 87-ата минута. "Железничарите", които и в този мач са водени от временния треньор Александър Георгиев, са на последно място с 9 точки, на 2 точки от предпоследния - "Ботев" (Вр).

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След края и.д. треньор на "Локомотив 1929" Александър Георгиев изрази недоволството си от съдийството на Георги Давидов: "С такъв резултат причините ще ги открием не точно сега. Ще направим анализ в утрешния ден. Изключително слаби бяхме пред гола. Имахме възможност да реализираме поне 3-4 положения. Имаме слабост при отбелязването на голове. "Левски" имаше от шест удара, шест в очертанията и ни вкараха четири гола. Не съм доволен, защото допуснахме четири гола. След 4:0 няма значение какво се е случило. Противникът се изненада от пресата ни. Притежанието беше 60:40 в наша полза през първото полувреме. "Левски" е изключително силен отбор, класата си каза думата. Направихме, каквото беше по силите ни, но не успяхме. Не прави чест на Георги Давидов. Имаше моменти, в които не даваше нарушения, не даваше жълти картони. Резултатът вече е 3:0 за "Левски", не е нужно да се подкрепят, нужни са да са смели (б.ред. - съдиите). Това, което виждам не е смелост. Те газят противника допълнително. Не е нужно да се помага, особено на "Левски".

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес каза: "Беше много важно днес да се завърнем на победния път. След като си загубил последния мач, особено срещу противника, срещу който играхме, беше важно да победим. Искам да поздравя феновете и да им благодаря, защото никога не е лесно да дойдеш да подкрепиш след мача, който загубихме. Помогнаха ни много. В нито един турнир не е лесно да вкараш 4 гола. През първото полувреме редувахме интересни моменти с такива, в които не разбирахме достатъчно добре как и къде да атакуваме пространството. В крайна сметка те играеха в 3-5-2, което им даваше числено предимство в средата на терена. Трябваше да променим начина на пресиране, доволен съм от начина, по който футболистите го разбраха. През втората част беше важно да задържим правилната енергия и концентрация и да достигнем до третия гол. Отборът го направи и съм доволен. В анализа има неща, които да се подобрят, но най-важна е победата и трите точки. Никога не е добре да допуснеш гол, но го приемем нормално. По същия начин можеше да вкараме още два-три гола. Оливер Камдем е футболист, чийто договор изтичаше през юни 2027 г. По различни мотиви двете страни искаха да прекратят контракта."

ЦСКА ОБЪРНА "БОТЕВ" (ПД), НО ИЗПУСНА ПОБЕДАТА

Лидерът ЦСКА завърши 3:3 при гостуването си срещу "Ботев" (Пд) в красив и атрактивен мач. Домакините поведоха с 2:0 с две попадения на Самуил Цонов в 31-ата и 36-ата минута, но последва изравняване с голове на защитника на ЦСКА Жан-Филип Гбамен в 51-ата минута и влезлият като резерва Жоел Зварц в 57-ата. В 80-ата Леандро Годой осъществи пълен обрат за "червените" - от 0:2 до 3:2, но само минута по-късно Мауро Родригес изравни за "Ботев" и това беше последният гол в мача.

В 85-ата минута ЦСКА остана с човек по-малко, след като Годой получи втори жълт картон. Пловдивчани обаче не успяха да се възползват от предимството си. Вместо това ЦСКА имаше шанс за четвърти гол, но Зварц не успя да прехвърли вратаря Даниел Наумов, а след това защитникът на домакините Марвин Зенгер изчисти. Със спечелената точка "Ботев" е пети с 24 точки.

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Треньорът на "Ботев" (Пд) Станислав Генчев беше разочарован, че отборът му не е спечелил: "Разочаровани сме, защото изиграхме едно почти перфектно първо полувреме и можем само да съжаляваме, че по толкова нелеп начин допуснахме обрат. Хубавото е, че показахме воля и характер и успяхме да изравним. Щеше да бъде несправедливо, ако бяхме загубили този мач. През второто полувреме ЦСКА ни оказа натиск и не успяхме да използваме пространствата, които съперникът оставяше. Класата на ЦСКА оказа влияние. Поздравявам играчите и публиката за това, което показаха. След като изиграхме много добро първо полувреме, през второто попадението на ЦСКА, което беше трудно за реализиране, стресна малко нашите футболисти. Те спряха да правят преходите, които осъществяваха през първата част. Допуснахме много груби грешки при втория и третия гол. Все още не мога да си обясня как се получиха, но не мога да виня футболистите - всеки прави грешки. Анализът, който направихме, показа, че е най-добре да подходим със схема 3-5-2, за да се адаптираме към това, с което разполагаме, и към възможностите на съперника. И преди сме налагали Цонов като нападател. Той вкара два гола и срещу "Арда". След завръщането си от контузията имаше достатъчно време да възвърне формата си. Предвид решението ни да играем 3-5-2 трябваше да имаме двама високи футболисти в предни позиции - Цонов и Маскоте."

Колегата му от ЦСКА Маркус Гиздол коментира: "През второто полувреме показахме какво е ЦСКА. Показахме стила, който искаме да практикуваме. Върнахме се от 0:2, обърнахме, но направихме една грешка, наподобяваща неточностите ни от първото полувреме. Ако ме питате дали една точка е добре след 45 минути, може би да, но съжаляваме за случилото се. Характерът, който показахме през първото полувреме, не беше на необходимото ниво, имахме проблеми. Ако се представяме както през първото полувреме, ще имаме много проблеми. Ако играем като през второто полувреме, ние ще създаваме много проблеми. Можем да сме щастливи, че имаме тази точка в актива си. Пътят пред нас е дълъг. Трябва да продължим да вярваме. Нуждаем се от подобрение, да развиваме момчетата и да намерим правилния път. След разочароващото първо полувреме се върнахме в мача с правилната нагласа. За да си успешен в бъдеще, трябва да разполагаш не с 10 футболисти, а играчите да изчакат шанса си."