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Хеттрик: Кайрън Уилсън спечели трети пореден турнир

Последната такава шампионска серия в снукъра беше преди три години

Днес, 09:36
Юмрукът на Кайрън Уилсън отново е високо вдигнат във въздуха - Воина е шампион в трети пореден турнир.
WORLD SNOOKER
Юмрукът на Кайрън Уилсън отново е високо вдигнат във въздуха - Воина е шампион в трети пореден турнир.

Кайрън Уилсън постигна забележителен хеттрик от титли в снукъра, печелейки турнира "Шампион на шампионите" в Лестър. В изцяло английски финал в зала "Матиоли Арина" той надделя над Крис Уейклин с 10:8, удържайки опита му за късен обрат.

Воина започна срещата вихрено и поведе набързо с 4:0, но после загуби три поредни фрейма, преди да затвори първата сесия при 6:3. Във вечерното доиграване разликата набъбна до 9:3 и изходът във формат "10 от 19" изглеждаше предрешен. Само че тогава Чудовището започна да ниже партия след партия и взе пет поред, за да свие пасива си до минимум.

Все пак Уилсън предотврати пълна сензация, композирайки шампионски брейк от 112 точки във фрейм №18. Това беше неговата четвърта стотачка в мача (след 135, 115 и 107) и общо седма серия над 50 (след 87, 72, 66). Уейклин завърши двубоя с една трицифрена комбинация (131) и още четири халф-сенчърита (51, 75, 57, 50).

"Наложи се да се потрудя доста - сподели Кайрън. - Трябва да отдам дължимото на Крис, защото си мислех, че вече съм решил мача. Към края се чувствах напълно изтощен - както никога досега. Напрежението беше огромно. Бях напълно изчерпан, сякаш ръцете ми не бяха моите. Затова се радвам, че успях да сложа точка на спора със силна серия. Загубих тук финал през 2018 г. и беше много болезнено, така че съм на седмото небе, че сега ще отнеса трофея у дома."

За 34-годишния Уилсън това е трети пореден спечелен турнир в професионалната верига след победите му в Откритото първенство на Северна Ирландия в Белфаст в края на октомври и в Международния шампионат в Нандзин в началото на този месец. Последният играч с такава серия беше Джъд Тръмп, който ликува последователно в откритите първенства на Англия, Ухан и Северна Ирландия през октомври 2023 г.

В онзи сезон Асото в колодата спечели общо пет титли, при това всичките от ранкинг системата. Любопитното е, че в края му Кайрън Уилсън стана световен шампион.

"Да спечелиш три титли поред е невероятно - коментира Воина. - Майка ми, баща ми и семейството ми бяха сред публиката - това са вечери, на които те могат да се насладят. Сега очаквам с нетърпение двете седмици почивка."

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