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Драма в пълен формат осигури римейк на финала от "Крусибъл `24"

Тихия убиец осъществи обрат от 1:4 и ще търси реванш от Воина в снукър развръзката в Белфаст

Днес, 08:51
Джак Джоунс току-що е вкарал розовата топка в 11-ия фрейм срещу Марк Уилямс и е изтръгнал победата под носа на ветерана.
WORLD SNOOKER
Джак Джоунс току-що е вкарал розовата топка в 11-ия фрейм срещу Марк Уилямс и е изтръгнал победата под носа на ветерана.

Епични битки до последните възможни топки излъчиха двамата претенденти за титлата в Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър. И двата 1/2-финала в събота стигнаха до пълния си формат "6 от 11" и в крайна сметка осигуриха на феновете в Белфаст повторение на финала от световното първенство в Шефилд през 2024 г. между Кайрън Уилсън и Джак Джоунс.

В следобедната сесия в "Уотърфронт Хол" в северноирландската столица Воина от Кетъринг спечели изцяло английския сблъсък срещу Сам Крейги с 6:5, след като измъкна последните три фрейма поред. В началото на мача Уилсън поведе с 3:1, но после Крейги взе четири поредни партии и се оказа на една ръка разстояние от победата.

Само че Сам така и не успя да пресече линията, след като стана жертва на нервите в решаващия фрейм и пропусна всичките открили му се възможности. Кайрън също направи стъписващи грешки в дисайдъра, но все пак съхрани хладнокръвието си в самия край и завърши обрата с разчистване на цветните топки до розовата включително.

"Изпитвам облекчение и съм във възторг, защото исках да бъда част от големия финал - коментира 34-годишният Уилсън. - Атмосферата е фантастична, когато остане само една маса; ако бях отпаднал на полуфиналите, щеше да ми е малко горчиво, предвид това колко добре играх през тази седмица. Горд съм от начина, по който успях да се върна в мача, след като изоставах с 3:5."

Не по-малко драма предложи вечерният изцяло уелски дуел, в който Джак Джоунс изтръгна успех с 6:5 над легендата Марк Уилямс, също след огромен пасив в резултата. Машината за вкарване поведе с 4:1, преди Тихия убиец да вземе пет от следващите шест фрейма, включително решаващата 11-а партия, реализирайки кафявата, синята и розовата, за да отвори разлика от 29 точки при останала една топка на масата.

"Беше ненормален мач. Пропуснах толкова много топки, играх ужасно - анализира 33-годишният Джак. - Марк направи няколко пропуска в неподходящи за него моменти, но той беше по-добрият играч в срещата. Аз просто успях да се задържа и някак си, с доста треперене, си проправих път към финала. Ръката ми беше истински кошмар. В толкова важен мач, на такава арена, това е последното нещо, което искаш, но се постарах да не се предавам напълно. Надявам се утре сутрин да успея да потренирам и да предложа достойна игра срещу Кайрън. Не искам да губя финали, така че се надявам просто да покажа по-добра игра."

Преди две години и половина на финала в "Крусибъл" Уилсън поведе със 7:0 срещу Джоунс и впоследствие се наложи с 18:14, за да спечели първата си и единствена засега световна титла. Сега шампионът на "Северна Ирландия Оупън" ще бъде излъчен във формат "9 от 17" в две сесии - днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Мачът за трофея ще бъде излъчен пряко по "Евроспорт 1".

 

"СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОУПЪН" 2026

1/2-финали (6 от 11)

№9 Кайрън Уилсън (Анг) - №70 Сам Крейги (Анг) 6:5
№10 Марк Уилямс (Уелс) - №30 Джак Джоунс (Уелс) 5:6

Финал (9 от 17, две сесии)

Кайрън Уилсън - Джак Джоунс 25.Х, 15:00 / 21:00 ч., Е1

 

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