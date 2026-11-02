Тепчая направи осмия си максимум

WORLD SNOOKER Тепчая Ун-ну можеше вече да е изравнил Стивън Хендри на трета позиция по най-много 147-ици, ако не беше поставил рекорд за най-много пропуснати черни топки в края на максималния брейк.

Тепчая Ун-ну реализира максимален брейк от 147 точки за осми път в професионалната си кариера в снукъра. 41-годишният тайландец постигна съвършената комбинация от 15 червени с 15 черни плюс разчистване на цветните топки в откриващия фрейм от мача срещу Марк Уилямс във II кръг на Международния шампионат в Нандзин. В крайна сметка азиатецът загуби с 3:6 и приключи участие в ранкинг турнира в китайския град.

Постижението му обаче го изведе еднолично на 7-о място във вечната класация на най-добрите брейкбилдъри в джентълменския спорт. Досега Тепчая делеше позицията с китайската легенда Дин Дзюнхуей, който има седем максимума във визитката си.

ANOTHER MAXIMUM FOR THEPCHAIYA! 🤯🇹🇭



The Thai star fires in his EIGHTH career 147 against Mark Williams!



He's now sixth outright on the all-time maximum break list! 🙌#InternationalChampionship pic.twitter.com/nsk4nk9xXA — WST (@WeAreWST) 2 ноември 2026 г.

Повече 147-ици са постигали само Стюърт Бингам и Джъд Тръмп (по 9), Шон Мърфи (10), Стивън Хендри (11), Джон Хигинс (13) и рекордьорът Рони О`Съливан (17). Максималният брейк на Ун-ну е под №247 в историята на снукъра и е общо шести от началото на настоящия сезон, като първите пет бяха произведени още преди края на юли.

Любопитното е, че Тепчая е играчът, оставал най-много пъти на един удар от максимум. Цели три пъти в официален мач тайландецът е стигал до последната черна на масата със серия от 140 и я е пропускал. Нито един друг състезател в тура няма повече от един такъв случай в кариерата си.

Ако никой друг не повтори упражнението "147" до края на Международния шампионат, тайландецът ще получи премията от 5000 британски паунда за най-висок брейк в турнира. Шампионът в него ще бъде излъчен в събота (7 ноември).