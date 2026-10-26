Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

5 жалби блокираха федерацията по борба

Станка Златева обеща да не обжалва решенията на общото събрание, но се намери кой да го направи

Днес, 19:35
Вписването на новия президент на БФБорба Тодор Ангелов (вдясно) и на новите членове на УС Гриша Ганчев и Армен Назарян засега е блокирано
БГНЕС
Вписването на новия президент на БФБорба Тодор Ангелов (вдясно) и на новите членове на УС Гриша Ганчев и Армен Назарян засега е блокирано

Борбата стана поредният спорт в България, чиято федерация е спъната в работата си заради обжалване и съдебни спорове. 

Само 9 дни след извънредното общо събрание, на което Станка Златева бе свалена като президент и на нейно място бе избран Тодор Ангелов, вписването на новия Управителен съвет е блокирано от общо 5 искови молби срещу решенията на форума. 

С днешна дата в Търговския регистър са отбелязани съдебни обжалвания от пет клуба: "Камен Лозанов" (Плевен), "Андрей Димитров" (София), "Дебрен 2024" (с.Гърмен), "Белица" и "Кърджали", заради които производството по вписване е спряно. 

Веднага след събранието на 17 октомври Станка Златева обяви, че няма никакво намерение да обжалва, а ще даде на новия президент пълномощно и се оттегля.

Подобно изказване, впрочем, направи и Стефан Ботев, когато миналия декември загуби вота във федерацията по щанги, но три близки до него клуба обжалваха решенията и до съвсем скоро работата там бе блокирана, докато не бе оттеглена и последната искова молба. Стефка Костадинова също поздрави Весела Лечева след загубения избор в БОК, но после нейни поддръжници направиха блокаж от жалби за повече от година.

Сега отново странични клубове са обжалвали. Прави впечатление, че три от тях - "Дебрен 2024", "Белица" и "Кърджали", са от бастиони на ДПС. А на събранието през март 2025 г., когато Станка Златева взе властта, бяха отправени публично обвинения от избрания преди 9 дни за член на УС Гриша Ганчев, че зад Златева стои председателят на ДПС Делян Пеевски. Клуб "Андрей Димитров" е новосъздаден и е на името на двукратния световен шампион, който допреди няколко дни бе треньор на националите в класическия стил, но бе уволнен точно преди световното първенство в Астана от новоизбраното ръководство.

Впрочем, вчера стана ясно, че от световната федерация по борба (UWW) са изпратили писмо, с което признават за легитимен президент на БФБорба Тодор Ангелов. Независимо от това законът повелява да се изчакат делата по обжалване преди новият УС да бъде вписан и да стане легитимен. Задават се съдебни битки поне за година напред...   

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Българските борци взеха два медала от световното първенство
26 Окт. 2026
Българските борци още чакат първи медал от световното
25 Окт. 2026
Станка Златева бе свалена като шеф на борбата с голям скандал
17 Окт. 2026
Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева
08 Окт. 2026
Натурализирането на борец у нас е нарушило санкциите срещу Русия
21 Септ. 2026
Национал по борба е уличен с допинг
10 Юли 2026
Борците приключиха Евро 2026 с 6 медала
26 Апр. 2026
Дагестански борец спечели медал за България на европейското
25 Апр. 2026
Биляна Дудова спечели осми европейски медал по борба
24 Апр. 2026
Кирил Милов отново е най-силният борец в Европа
22 Апр. 2026
Контузия спря Семен Новиков за европейската титла
21 Апр. 2026
Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба
20 Апр. 2026
Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева
04 Март 2026
Треньорът на класиците не издържа на поредния скандал в борбата
03 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави