5 жалби блокираха федерацията по борба

БГНЕС Вписването на новия президент на БФБорба Тодор Ангелов (вдясно) и на новите членове на УС Гриша Ганчев и Армен Назарян засега е блокирано

Борбата стана поредният спорт в България, чиято федерация е спъната в работата си заради обжалване и съдебни спорове.

Само 9 дни след извънредното общо събрание, на което Станка Златева бе свалена като президент и на нейно място бе избран Тодор Ангелов, вписването на новия Управителен съвет е блокирано от общо 5 искови молби срещу решенията на форума.

С днешна дата в Търговския регистър са отбелязани съдебни обжалвания от пет клуба: "Камен Лозанов" (Плевен), "Андрей Димитров" (София), "Дебрен 2024" (с.Гърмен), "Белица" и "Кърджали", заради които производството по вписване е спряно.

Веднага след събранието на 17 октомври Станка Златева обяви, че няма никакво намерение да обжалва, а ще даде на новия президент пълномощно и се оттегля.

Подобно изказване, впрочем, направи и Стефан Ботев, когато миналия декември загуби вота във федерацията по щанги, но три близки до него клуба обжалваха решенията и до съвсем скоро работата там бе блокирана, докато не бе оттеглена и последната искова молба. Стефка Костадинова също поздрави Весела Лечева след загубения избор в БОК, но после нейни поддръжници направиха блокаж от жалби за повече от година.

Сега отново странични клубове са обжалвали. Прави впечатление, че три от тях - "Дебрен 2024", "Белица" и "Кърджали", са от бастиони на ДПС. А на събранието през март 2025 г., когато Станка Златева взе властта, бяха отправени публично обвинения от избрания преди 9 дни за член на УС Гриша Ганчев, че зад Златева стои председателят на ДПС Делян Пеевски. Клуб "Андрей Димитров" е новосъздаден и е на името на двукратния световен шампион, който допреди няколко дни бе треньор на националите в класическия стил, но бе уволнен точно преди световното първенство в Астана от новоизбраното ръководство.

Впрочем, вчера стана ясно, че от световната федерация по борба (UWW) са изпратили писмо, с което признават за легитимен президент на БФБорба Тодор Ангелов. Независимо от това законът повелява да се изчакат делата по обжалване преди новият УС да бъде вписан и да стане легитимен. Задават се съдебни битки поне за година напред...