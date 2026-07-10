Национал по борба е уличен с допинг

Фейсбук/БФБ Дейвид Димитров (вдясно) надви Айк Мнацаканян (вляво) за титлата на турнира в Монголия, но там е дал положителна допинг проба

Националът по класическа борба Дейвид Димитров е дал положителна допингпроба и правата му са спрени до приключване на случая, съобщи Международната агенция за тестване (ITA), която ръководи антидопинговата програма на световната борцова федерация (UWW).

29-годишният Димитров е уведомен за т.нар. неблагоприятен аналитичен резултат, показващ наличие в организма му на 19-норандростерон (метаболит на анаболния стероид нандролон) и станозолол (синтетичен анаболен стероид). В пробата е установено и наличие на кломифен (хормонален и метаболитен модулатор, действащ като мощен антиестроген).

Според съобщението на ITA Димитров е тестван на турнира от ранкинг сериите на UWW - Ulaanbaatar Open в Монголия, на 4 юни. В същия ден се бори във финала на кат. 82 кг в класическата борба и победи в него титуляра на националния отбор в тази категория Айк Мнацаканян.

"Спортистът е информиран за случая и има право да поиска анализ на B пробата. Ако бъде поискан такъв анализ и той потвърди резултата от А пробата, случаят ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако не бъде поискан анализ на B пробата, случаят също ще продължи като потвърдено нарушение. Спортистът ще има възможност да предостави своите обяснения за резултата - съобщава още ITA. - На спортиста е наложено задължително временно спиране на състезателните права. Той има право да обжалва временното спиране и да поиска неговото отменяне".

От ITA се позовават на своята нормативна уредба, според която, докато случаят се разглежда, повече коментари няма да се правят.

На турнира в монголската столица миналия месец Димитров се справи поред с Лагвасурен Дашджамц (Монг) с 9:0 т., Оргил Ердене (Монг) с 8:0 и Имур Темирбеков (Кирг) с 9:1, а след това надви и двукратния бронзов медалист от световни и европейски първенства Мнацаканян на финала след 5:5 т. и допълнителен критерий.

През септември 2025 г. той участва и на световното първенство в Загреб (Хър), където загуби с 4:5 още първата си схватка - от двукратния олимпийски вицешампион Парвиз Насибов (Укр) и отпадна. Димитров има два бронзови медала от европейски първенства по класическа борба за юноши.