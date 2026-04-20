Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба

Олимпийският шампион ще спори с чеченец за втората си континентална титла

20 Апр. 2026
Семен Новиков нямаше никакви проблеми по пътя към третия си европейски финал
Семен Новиков нямаше никакви проблеми по пътя към третия си европейски финал

Олимпийският шампион в кат. 87 кг на класическата борба Семен Новиков достигна до втория си пореден финал на европейско първенство като състезател на България.

На шампионата в Тирана 28-годишният украинец с наш паспорт постигна 4 убедителни победи, като даде само две технически точки: 7:2 т. над Валтери Латвала (Фин), технически туш (9:0) срещу Марян Кола (Алб) и срещу турчина Доган Кая (8:0) и 4:0 на полуфинала срещу бронзовия медалист от Евро 2025 в Братислава (Слвк) Ислам Абасов (Азер).

Противник на Новиков за титлата утре вечер ще е чеченецът с датски паспорт Турпал Али Бисултанов, бронзов медалист от олимпийските игри в Париж 2024. Семен се бори на финала в Братислава миналата пролет, но бе победен с 4:3 т. от унгареца Давид Лощонци. Той има евротитла, когато бе състезател на родината си Украйна - на първенството в Рим през 2020 г.

От започналите днес участие в Тирана български национали още един достигна до схватка за медал утре вечер. Стефан Григоров ще се бори за бронз при най-леките (кат.55 кг) срещу третия от Евро 2024 Манвел Хачатрян (Арм). Григоров започна с победа 5:1 над Леонид Мороз (Молд), а после отстъпи пред Вахтанг Лолуа с технически туш (0:9 т.). След това обаче световният шампион от Грузия стигна до финала и го изтегли до схватката за бронза.

Николай Вичев (кат. 63 кг) загуби още в I кръг с 2:5 от Марибек Исламов (Пол), Стоян Кубатов също отпадна още на старта след 1:1 и продължаване напред по допълнителен критерий на съперника му Шуай Мамедов (Блрс).

Утре сутринта започват участие останалите петима от отбора ни в класическия стил: Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг) и Кирил Милов (97 кг).

