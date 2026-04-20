Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба

Олимпийският шампион в кат. 87 кг на класическата борба Семен Новиков достигна до втория си пореден финал на европейско първенство като състезател на България.

На шампионата в Тирана 28-годишният украинец с наш паспорт постигна 4 убедителни победи, като даде само две технически точки: 7:2 т. над Валтери Латвала (Фин), технически туш (9:0) срещу Марян Кола (Алб) и срещу турчина Доган Кая (8:0) и 4:0 на полуфинала срещу бронзовия медалист от Евро 2025 в Братислава (Слвк) Ислам Абасов (Азер).

Противник на Новиков за титлата утре вечер ще е чеченецът с датски паспорт Турпал Али Бисултанов, бронзов медалист от олимпийските игри в Париж 2024. Семен се бори на финала в Братислава миналата пролет, но бе победен с 4:3 т. от унгареца Давид Лощонци. Той има евротитла, когато бе състезател на родината си Украйна - на първенството в Рим през 2020 г.

От започналите днес участие в Тирана български национали още един достигна до схватка за медал утре вечер. Стефан Григоров ще се бори за бронз при най-леките (кат.55 кг) срещу третия от Евро 2024 Манвел Хачатрян (Арм). Григоров започна с победа 5:1 над Леонид Мороз (Молд), а после отстъпи пред Вахтанг Лолуа с технически туш (0:9 т.). След това обаче световният шампион от Грузия стигна до финала и го изтегли до схватката за бронза.

Николай Вичев (кат. 63 кг) загуби още в I кръг с 2:5 от Марибек Исламов (Пол), Стоян Кубатов също отпадна още на старта след 1:1 и продължаване напред по допълнителен критерий на съперника му Шуай Мамедов (Блрс).

Утре сутринта започват участие останалите петима от отбора ни в класическия стил: Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг) и Кирил Милов (97 кг).