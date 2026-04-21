Контузия спря Семен Новиков за европейската титла

Олимпийският шампион получи травма в ребрата и не успя да победи чеченеца с датски паспорт Бисултанов

Днес, 21:08
Разочарованият Семен Новиков се отправя
Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков се контузи и не успя да спечели втори пореден финал на европейско първенство и остана със сребърен медал в Тирана. 

28-годишният украинец с български паспорт бе победен в схватката за златото от чеченеца с датски паспорт Турпал Бисултанов с 8:4 т. Още в началото, при атака на Бисултанов, Новиков получи тежка травма в областта на ребрата и едва изкара до края, като в крайна сметка не успя да обърне резултата в своя полза. Веднага след финалния двубой Семен веднага отиде на преглед за поставяне на точна диагноза.

Миналата година, на Евро 2025 в Братислава, Новиков отстъпи на финала пред Давид Лошонци (Унг). Така той вече има три европейски отличия, спечелени за България, като третото е бронза от Загреб 2023. Той е европийски шампион за родината си Украйна от Рим 2020.

Преди схватката на Новиков тимът ни спечели първия си медал. Стефан Григоров за първи път стигна до отличие при мъжете, след като в малкия финал на кат. 55 кг успя да победи с 3:1 т. Манвел Хачатрян (Арм) и завоюва бронз. 

България ще има и още един медал със сигурност, защото европейският шампион от Братислава 2025 Кирил Милов ще защитава титлата си в кат. 97 кг утре вечер. 29-годишният дупничанин постигна четири победи, в които даде само две точки на противниците си. Милов започна с два технически туша над Герард Курнишак (Пол, 9:0) и Кирил Маскевич (Блрс, 10:0), а после се справи със съперника си на финала миналата година Лукас Лазоянис (Гер) - 8:1, и с Артур Саргисян (Арм) - 7:1.

На финала съперник на българина ще е бронзовият медалист от Евро 2025 Алекс Сьоке (Унг). Миналата година Милов го отстрани много трудно на полуфинала след 3:3 т. и победа по допълнителни показатели. Чеченецът с български паспорт Абу Муслим Амаев - европейски вицешампион от миналата година, пък бе изтеглен на репежаш в кат. 67 кг. Той загуби във II кръг от Хасрат Джафаров, но после азерът стигна до финала и така Амаев получи втори шанс - утре ще е бори с шведа Николас Йолен, а при успех ще спори за бронза с грузинеца Диего Чкиквидзе.

На репешаж е и Светослав Николов (82 кг). Първи съперник ще му е Михай Браду (Молд), а при победа ще се изправи в малкия финал срещу световния вицешампион Гела Болквадзе (Груз).

Борислав Кирилов (кат. 60 кг) загуби на старта с технически туш (5:13 т.) от Сунер Конунов (Рус), Николай Вичев (63 кг) и Димитър Георгиев (72 кг) също отпаднаха веднага - съответно след 2:5 срещу Маирбек Салимов (Пол) и 0:4 срещу Павел Пухлавец (Хър).

Ключови думи:

борба, Семен Новиков, Кирил Милов, Стефан Григоров

