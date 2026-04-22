Биляна Дудова спечели осми европейски медал по борба

Биляна Дудова спечели бронзовия медал в кат. 62 кг на европейското първенство по борба в Тирана и стана единствената ни представителка от женския отбор, която стигна до отличие.

28-годишната четирикратна еврошампионка вчера загуби първата си схватка от друга 4-кратна шампионка - Грейс Булен (Нор), която пък стигна до финала (дори и го спечели впоследствие) и така я изтегли до репешажите за бронза. Там Биляна преодоля с 4:0 т. Амели Дуар (Фр) и се класира за схватката за бронза. В нея Дудова имаше на практика пълен контрол срещу европейската вицешампионка от Братислава 2025 Сара Йохана Линдборг (Шв) и я победи с 3:1.

"Щастлива съм, че отново успях да спечеля медал. Признавам си, че съм страшно разочарована, дойдох тук за пета титла, но... това е положението. От Грейс Булен съм губила вече сигурно осем пъти, което ми повлия вчера и допуснах три грешки, те ми костваха много. Добре, че все пак спечелих медал и мога да си отдъхна спокойно. Обещавам, че следващия път ще победя Булен", заяви Биляна Дудова пред БНТ.

Тя спечели своя осми европейски медал и втори пореден бронз след миналата година. В кариерата си има общо 4 златни, едно сребърно и 3 бронзови евроотличия, а от световни шампионати е спечелила титла (2021) и второ място.

Със спечеления от Дудова малък финал българските борци вече имат от Евро 2026 общо 4 медала - титлата на Кирил Милов, сребро на Семен Новиков и два бронза (другият е на Стефан Григоров).

А има шансове и за още, тъй като днес в Тирана стартира първенството на Стария континент и в свободната борба. Ахмед Магамаев стигна до среща за бронза утре, след като в кат.97 кг загуби на полуфинала от легендарния руснак Абдулрашид Садулаев - двукратен олимпийски, 6-кратен световен и 4-кратен европейски шампион.

Шанс да стигне до малкия финал запази и Микяй Наим (70 кг). Той е на репешажите, където утре ще се бори срещу Патрик Олензин (Пол), а при победа ще спори за бронз с Исмаил Мускаев (Унг).

Другите трима български борци, започнали днес, отпаднаха. Ивайло Тисов (57 кг) загуби с 0:6 от Разван Ковач (Рум), Шамил Мамедов (65) отстъпи във II кръг от Вазген Теванян (Арм), а Айкан Сеид завърши 4:4 с Тариел Гафриндашвили, но успехът бе за грузинеца по допълнителни показатели.