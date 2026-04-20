Титла, сребро и рекорд за щангистите ни на Евро 2026

Титла, сребърен медал и изравнен европейски рекорд постигнаха щангистите от националния ни отбор в първия ден от състезанието при мъжете на Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми (Груз). Ангел Русев при най-леките (кат. 60 кг) стана шампион, Иван Димов (65 кг) изравни европейски рекорд и стана сребърен медалист, а Дениз Данев добави още едно "малко" отличие при 60-килограмовите.

Ангел Русев спечели драматично своята шеста поредна европейска титла. След като в предишните пет години триумфираше в кат. 55 кг, 24-годишният щангист успя да победи и в новата най-лека категория, макар и много трудно. Асът на клуб "Русе" завърши изхвърлянето със 120 кг - с 2 кг повече от резултата му на световното във Фьорде (Нор) миналата есен, но това му стигна само за 6-о място.

След това обаче той даде най-голямата заявка от 155 кг за традиционно по-силното си упражнение - изтласкването. Русев не успя първия път, не успя и втория, но при третия опит се събра и закова тежестта над главата си. Това му донесе шампионски двубой от 275 кг, а също така златния медал в изтласкването.

Единственият, който можеше да го победи бе Гарник Чолакян, бронзов медалист от Евро 2025 в Кишинев в старата категория до 61 кг. Арменецът записа 156 кг за последния си опит, но не можа да ги изтласка и остана втори с двубой от 274 кг (124 и 150). Трети се класира Игит Ердоган (Тур) с 269 кг (121 и 148 кг).

Така Русев спечели общо седмия си медал на европейско първенство в града, от който започна пътя му към успехите. През 2019-а, едва на 17 г., той стана вицешампион на континента именно в Батуми, след което триумфира неизменно в периода 2021-2026 г.

Медал спечели и вторият ни представител в категорията Дениз Данев (на снимката вдясно). Щангистът на "Русе" повтори шестото си място в двубоя от Евро 2025, макар да бе 9-и след изхвърлянето със само един успешен опит от 115 кг.

В изтласкването обаче 22-годишният Данев се пребори за 151 кг и спечели първия си медал от европейско първенство при мъжете - сребърен на упражнението, като събра и двубой от 266 кг.

В кат. 65 кг двукратният европейски първенец (2022, 2025) Иван Димов трябваше да води битка със световния шампион от Фьорде 2025 и световен рекордьор в двубоя Мохамед Фуркан Йозбек и другия турчин - бронзовия медалист от последните две първенства на континента в кат. 67 кг Ферди Хардал.

В изхвърлянето 23-годишният щангист от Сопот започна уверено от 137 кг, мина през 141, а накрая изравни и европейския рекорд от 145 кг на Йозбек - резултат само с 3 кг по-малък от стандарта за световен рекорд в категорията. Самият Йозбек до последно се бореше с Димов, но в последния си опит не успя да задържи 146 кг и остана втори в упражнението, след българина. Трети завърши Хардал със 135.

В изтласкването Димов направи два великолепни опита на 166 и 172 кг, но при третия - на 177, усети болка в лявото бедро и пусна щангата. Така той не успя да спечели трета титла и завърши със сребърен медал след двубой от 317 кг (145 и 172). Това е пети европейски медал в кариерата на Иван, който, освен двете титли, има още едно сребро - от София 2024, и бронз от Ереван 2023 - все в кат. 61 кг. А в новата кат. 65 кг има и сребърен медал на изхвърляне от световното във Фьорде 2025 със 137 кг.

Йозбек подобри с 1 кг собствения си европейски рекорд в изтласкването - 180 кг, и стана шампион с с двубой от 323 (143 и 180), което е само 1 кг по-малко от собствения му световен рекорд от 324. Ферди Хардал пък остана трети с 293 кг (135 и 158).

Вторият български национал в категорията - Здравко Пеловски, постигна 124 кг в изхвърлянето и 155 в изтласкването, като с двубой от 279 кг се нареди на крайното 6-о място място.

Това бе второ участие на европейско първенство при мъжете за 26 годишния щангист от Кнежа. При дебюта си при мъжете Пеловски се класира 5-и на Евро 2025 в Кишинев в тогавашната кат. 67 кг.

След днешния успешен ден националният ни отбор има вече 8 медала от Евро 2026 - двата златни на Ангел Русев, златен и два сребърни на Иван Димов, сребро и бронз на Бояна Костадинова при най-леките жени, и сребро на Дениз Данев.