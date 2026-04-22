Втората ни щангистка остана едва 10-а на Евро 2026

Втората от трите български щангистки на Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми (Груз) - Галя Шатова, се класира едва на 10-о място в кат. 69 кг.

24-годишната националка показа голямо отстъпление от досегашните си представяния, след като направи едва три сполучливи опита. Шатова завърши седма в изхвърлянето с опити от 97 и 102 кг, но в изтласкването успя само веднъж - на 118 при второто си излизане на подума, и това я прати 15-а. В крайното класиране тя остана на 10-о място с двубой от 220 кг (102 и 118), победена от две участнички в по-слабата гр.В на категорията.

Най-доброто представяне на Шатова на европейски първенства за жени е 5-о място, постигнато два пъти - 2018 и 2024 г., а миналата година в Кишинев тя завърши 7-а в тогавашната 64-килограмова категория с 211 кг (92 и 119 кг), като изтласка повече от днешното състезание.

Първите две места в Батуми днес заеха две участващи като неутрални състезателки щангистки. Шампионка е беларускинята Сузана Володска, която събра двубой от 237 кг (108 и 129), следвана от рускинята Зарина Гусалова с 232 кг (105 и 127 кг). Трета е германката Лиза Мари Швайцер с 231 кг (109 и 122).

Утре на подиума в Батуми ще се качи Мария Магдалена Кирева, която от 13:00 ч. ще се състезава в по-слабата гр.В на кат. до 77 кг при жените. Кирева е последната от 3-членния ни женски отбор. В първия ден от първенството Бояна Костадинова стана бронзова медалистка в кат.48 кг.