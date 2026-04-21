Без медал за щангистите в третия ден на Евро 2026

Диян Пампорджиев завърши на 7-о място в кат. 71 кг на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Груз) и повтори най-доброто си представяне на континентален шампионат при мъжете.

26-годишният пловдивски щангист направи три сполучливи опита в изхвърлянето (128, 132, 134), обаче само един (първия) в изтласкването (два пъти не можа да тласне 174) и събра двубой от 302 кг (134 и 168). В Кишинев 2025, когато се състезаваше в старата категория до 67 кг, Пампорджиев също се класира седми.

Европейски шампион стана Юсеф Фехми Генч. Турчинът направи само по един успешен опит - 147 на изхвърляне и 185 на изтласкване и събра 332 кг. Това е с 2 кг повече от сребърния медалист Гор Сахаян (Арм), постигнал 150 и 180 в двете упражнения. Трети е Яхор Попов (Блрс) с 328 кг (145 и 183 кг).

След като в третия ден нямаше медал за България, отборът ни остава с актива си от 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов.

Утре от 15:00 ч. е състезанието в кат. 69 кг при жените, в което ще участва Галя Шатова.