Пращаме пълен отбор по щанги за 4 медала на Евро 2026

ewf Миналата пролет в Кишинев Карлос Насар спечели третата си европейска титла - в кат. 96 кг. Сега категорията е променена на 94 кг, а той отново е суперфаворит

България ще участва с пълен отбор от 8 щангисти при мъжете на Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми (Груз, 19-26 април) и целта е 4 медала. Това съобщи треньорът на националите Радослав Атанасов след последното контролно в "Спортпалас" (Варна) за определяне на състава и за подаване на окончателните заявки за шампионата.

Двама са отпаднали от отбора заради недостатъчно конкурентни постижения - Васил Маринов, който се готвеше за кат. над 110 кг, и европейският шампион от София 2024 в кат. 61 кг - Габриел Маринов (той тренираше за кат. 65 кг).

В крайна сметка в състава са: Ангел Русев и Дениз Данев (кат. 60 кг), Иван Димов и Здравко Пеловски (65 кг), Диян Пампорджиев (71 кг), Карлос Насар (94 кг), Христо Христов и Дейвид Фишеров (110 кг).

Според треньора Атанасов олимпийският и трикратен световен и еврошампион Карлос Насар, който е с останалите на лагер в "Спортпалас" е в отлична форма. Неговата предварителна заявка за Батуми 2026 е била увеличена с 20 кг и вече е за двубой от 390 кг. На останалите национали предварително записаните тежести почти не са пипани, но всички правят по-добри постижения на тренировките и контролните, по думите на треньора.

"Оценявам подготовката ни като много добра, независимо от кризисните ситуации, които възникнаха около финансирането. Смятам, че успяхме да постигнем чудесни резултати и се надявам да ги реализираме в Батуми. Карлос по традиция е суперфаворит за титлата. Според показаното по време на лагера, смятам, че медали в двубоя ще спечелят още Ангел Русев, Иван Димов и Христо Христов - обобщи Радослав Атанасов. - От останалите няма да е изненада, ако Дениз Данев или Диян Пампорджиев вземат отличие в някое от отделните упражнения. Но при всички положения целта е всички да са в призовата шестица на двубоя в своите категории".

В отбора се завръща австриецът с български паспорт Дейвид Фишеров, чието 3-годишно наказание за допинг провинение изтече на 30 март. Европейският шампион в кат. 102 кг от Тирана 2022 е влязъл на лагера в "Спортпалас" именно на 30 март, след като е дал в Русе задължителната за такива ситуации допингпроба. Преди това Фишеров е тренирал индивидуално и, според треньора, има възможности да влезе в Топ 6 на кат. 110 кг с двубой в границите 395-400 кг.

След контролното във Варна от предварително заявените за участие 7 щангистки, в отбора за Евро 2026 остават три. Така женският ни отбор е: Бояна Костадинова (кат. 48 кг), Галя Шатова (69 кг) и Мария Магдалена Кирева (77 кг). Тийнейджърките Александра Николова (48 кг), Валентина Арнаудова (63 кг), Мария Александра Арнаудова (69 кг) и София Гарсия Стефанова (77 кг) ще почакат още за дебют на голямо състезание при жените.

До европейското първенство националите ще останат на лагер в "Спортпалас", а за Батуми ще пътуват на три групи, според датите на своите състезания. Средствата за участие бяха осигурени от спортното министерство като отделно финансиране заради неразбориите във федерацията, които са на път да доведат до пълен колапс, а вероятно и до отнемане на лиценза ѝ.