Дагестански борец спечели медал за България на европейското

Ахмед Магамаев стигна до бронзовото отличие в кат. 97 кг на свободната борба

25 Апр. 2026
Ахмед Магамаев ликува след победата си в схватката за бронза
Ахмед Магамаев ликува след победата си в схватката за бронза

Ахмед Магамаев спечели първия медал за националния ни отбор в свободния стил на европейското първенство по борба в Тирана.

35-годишният дагестанец с български паспорт успя да тушира молдовеца Раду Лефтер в схватката за бронза на кат. 97 кг. Вчера състезателят на клуб "Локомотив" (Русе) отстъпи на полуфинала пред легендарния си сънародник Абдулрашид Садулаев, след като преди това победи беларусина Александър Хушин. 

Микяй Наим също участва тази вечер в малък финал, но не можа да спечели медал. В кат. 70 кг той победи на репешажа поляка Патрик Олензин със 7:3 т., но за бронза загуби с технически туш (0:10 т.) от родения в автономната руска република Кабардино-Балкария представител на Унгария Исмаил Мусукаев - световен шампион от 2023 г. и европейски година по-рано.

Със сигурност обаче България ще има поне сребърен медал в свободната борба, тъй като днес Ахмед Батаев се класира за втория си европейски финал. Роденият в Дагестан национал победи в кат. 92 кг Мушег Мкртчян (Арм) с 4:1 т. и Фатих Алтънбаш (Тур) с 6:3.

На полуфинала Батаев губеше от дагестанския си съотечественик и настоящ световен вицешампион Аманула Гаджимагомедов с 0:2, но в последната секунда взе две точки, което му носеше победа при 2:2 и допълнителен критерий. Щабът на руския тим оспорва резултата, но загуби при видеопрегледа на ситуацията и това донесе още една точка за българския национал. 

Съперник на Батаев за титлата утре вечер ще е Али Цокаев - ингушетец, състезаващ се за Азербайджан. При победа българският национал ще спечели първата си евротитла (той остана със сребърен медал в Будапеща 2022).

Всички останали от вторта и последна група свободняци на Евро 2026, отпаднаха в ранна фаза. Трима от тях загубиха с технически туш при един и същи резултат 0:11 - Михаил Георгиев (74 кг) от Мурад Курмагомедов (Блрс), Ердал Галип (61 кг) от Дмитрий Шамела (Блрс), а Енгин Исмаил (86 кг) от Осман Гьочен (Тур). В тежка категория (125 кг) Ален Хубулов пък получи травма срещу австриеца Йоханес Лудешер също отпадна.

