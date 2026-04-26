Борците приключиха Евро 2026 с 6 медала

В последния ден дагестанецът Ахмед Батаев спечели сребро за България

Ахмед Батаев (в лице) в момент от финалната му схватка срещу Али Цокаев
Ахмед Батаев (в лице) в момент от финалната му схватка срещу Али Цокаев

България завърши с шест медала европейското първенство по борба в Тирана. Последното отличие спечели Ахмед Батаев в кат. 92 кг на свободния стил.

Дагестанецът с български паспорт загуби схватката за златния медал от ингушетеца с азербайджанско гражданство Али Цокаев с 3:4 т. и пропусна шанса си да стане са първи път шампион на Европа. Това е второ сребро в кариерата на 34-годишния борец от Хасавюрт, който завърши втори и на Евро 2022 в Будапеща.

Това бе и втори медал за отбора ни свободния стил след бронза на друг дагестански борец с български паспорт - Ахмед Магамаев в кат. 97 кг.

Така на Евро 2026 българските отбори завършиха с титла, 2 сребърни и 3 бронзови отличия. В класическата борба Кирил Милов (97 кг) стана шампион, Семен Новиков (87 кг) остана втори, а Стефан Григоров (65 кг) - трети. При жените пък Биляна Дудова (62) кг спечели осмия си европейски медал - бронзов.

