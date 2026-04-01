В Милано Кортина 2026 не е имало допинг

3053 проби, събрани от 1848 спортисти, не са установили употреба на допинг по време на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. Това сочат данните от окончателния доклад на международната агенция за тестване (ITA) за проведения през февруари форум в Италия.

Проверените олимпийци представляват 63,4% или почти 2/3 от всички участници на XXV зимна олимпиада. Сред тях има представители на абсолютно всички 94 нации на игрите, включително на тези от отбора с неутрален статут, включващ руски и беларуски състезатели.

За сравнение, по време на зимните игри в Пекин 2022 на антидопингов контрол бяха подложени 55% от участвалите спортисти. Пробите от тазгодишната олимпиада - 2180 уринни, 768 кръвни и 105 сухи кръвни (DBS), са събрани както по време на състезания, така и с внезапни проверки от откриването на олимпийските села на 30 януари до церемонията по закриването на 22 февруари.

В предолимпийския период пък са проверени 92% от спечелилите квоти спортисти - те са тествани поне веднъж през шестте месеца преди игрите. При тези проби също не са констатирани никакви нарушения на антидопинговите правила.

Пропорционалното разпределение на тестовете по нации до голяма степен отразява размера на съответните делегации - САЩ, Италия, Канада, Франция и Германия са сред най-често проверяваните държави. Разгледани по спортове, най-голям брой допинг контроли са осъществени в хокея на лед, ски бягането, биатлона, кънки бягането и алпийските ски.

"Стратегията за тестване на ITA се основаваше на цялостна оценка на риска, проведена преди игрите. Предвид бяха взети физиологичните характеристики на всяка дисциплина, индивидуалните данни за спортистите, специфичните за всяка държава нива на риск и разузнавателна информация, събрана чрез поверителната платформа за докладване на ITA REVEAL, както и сътрудничество с международни федерации и други антидопингови организации", разкриха от ITA.

Всички проби, събрани по време на XXV зимни игри, са анализирани от акредитираната от световната антидопингова агенция (WADA) лаборатория в Рим. Тестовете ще се пазят в централизираното съоръжение за дългосрочно съхранение на ITA в Лозана (Швейцария) за период от 10 години. Всяка проба може да бъде подложена на повторен анализ в бъдеще, ако напредъкът в аналитичните методи позволи откриването на вещества, които не е било възможно да бъдат идентифицирани при първоначалния анализ в италианската столица.