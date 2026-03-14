Българската параолимпийка се класира 16-а в слалома

Българска параолимпийска федерация Стела Янчовичина беше 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция нагоре в крайното класиране.

Единствената българска участничка на параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 - скиорката Стела Янчовичина, зае 16-о място в алпийския слалом. За 21-годишната състезателка от Банско това беше втори и последен старт от дебюта ѝ на най-големия зимен форум за спортисти с увреждания.

В категория LW6/8-2 (увреждане на един горен крайник под лакътя, с две ски и една щека) Янчовичина събра общо време от двата манша 2:08,42 мин. по трасето "Тофане" в Кортина д`Ампецо. Българката, която има увреждане в дясната ръка, беше 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция нагоре в крайното класиране.

Така Стела подобри с една позиция представянето си от своето първо състезание в Италия. Преди два дни тя се нареди 17-а в гигантския слалом.

Шампионка днес стана рускинята Варвара Ворончинхина, която триумфира с комбиниран резултат от 1:26,95 мин. Това е втори златен медал за нея в Милано Кортина 2026, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Освен това Ворончинхина спечели сребро в спускането и бронз в гигантския слалом.

Втора в слалома се нареди китайката Джу Уъндзин (+1,49 сек.), а на третата позиция на почетната стълбичка се качи канадката Микаела Гослин (+2,24 сек.).

В състезанието участваха общо 20 скиорки, от които финишираха 17. Зад Янчовичина остана босненката Илма Казазич с време 2:17,89 мин.