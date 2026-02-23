Крал Йоханес, принц Франьо, лейди Федерика - и други олимпийски герои

Завесата на Милано Кортина 2026 е спусната. XXV зимни олимпийски игри са в историята. Със свои страници в нея завинаги се сдобиха и героите на италианската олимпиада. Някои от тях дори с повече от една, други - с отделни глави.

Вероятно цял том заслужава новият крал на "белите" спортове - Йоханес Клаебо. Норвежкият ски бегач създаде олимпийски прецедент на зимни игри, като спечели всички шест дисциплини, в които участва: индивидуално на 20 км скиатлон, 1,6 км спринт, 10 км св. стил и 50 км кл. стил, както и в щафетата на 4х7,5 км и в отборния спринт.

Със своите 6 златни медала 29-годишният състезател от Осло (6-0-0) щеше да заеме 9-о място в таблицата на нациите, ако беше отделна нация - точно зад Швейцария (6-9-8) и пред Австрия (5-8-5). А това дори нямаше да попречи на Норвегия пак да спечели класирането, защото и без отличията на Клаебо, скандинавската държава щеше да е първа - с 12 златни, 12 сребърни и 11 бронзови, следвана от САЩ (12-12-9).

С официалната си колекция от 41 медала (18-12-11) норвежците счупиха едновременно два абсолютни рекорда, и двата собствени. Досега никоя страна не беше печелила повече от 16 олимпийски титли в едно издание на игрите, нито пък повече от 39 медала общо. Предишните върхови коти норвежките олимпийци бяха установили съответно в Пекин 2022 и ПьонгЧанг 2018.

В течение на сегашните игри самият Йоханес изравни, подобри и надгради индивидуалния рекорд за най-много златни олимпийски медали, като вече има общо 11. Преди Милано Кортина 2026 на върха във вечната класация стояха други трима норвежци с по 8 титли - ски бегачите Марит Бьорген и Бьорн Дели и биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален. А Клаебо имаше "само" пет.

Освен краля на ски бягането, зимната олимпиада роди и две знатни особи в алпийските дисциплини. В нещо като принц на игрите се превърна швейцарецът Франьо фон Алмен. 24-годишният дебютант под петте преплетени кръга спечели изобщо първото злато в Милано Кортина 2026, триумфирайки в спускането в Бормио на 7 февруари. Два дни по-късно той вече беше двоен олимпийски шампион, печелейки отборната комбинация в тандем с Танги Неф. А след още два дни направи хеттрик с титла и на супер Г.

Фон Алмен се превърна в едва третия скиор с три златни медала от една олимпиада при мъжете и в първия такъв от над половин век. Другите двама са легендите Тони Зайлер в Кортина д`Ампецо 1956 и Жан-Клод Кили в Гренобъл 1968.

Преди 10 месеца Федерика Бриньоне претърпя толкова ужасно падане по време на вътрешно състезание в Италия, че изобщо не знаеше дали ще може отново да ходи нормално. Камо ли да продължи кариерата си в алпийските ски. На 3 април 2025 г. докторите прогнозираха, че множеството фрактури в тибията и фибулата на лявата подбедрица, разместеното коляно и скъсаната предна кръстна връзка ще имат нужда от поне две години за пълно възстановяване. Особено на нейната възраст - миналото лято тя навърши 35.

На 12 февруари 2026 г. обаче италианката спечели олимпийското злато в супер Г, а на 15 февруари извоюва втора титла от домашните си игри - в гигантския слалом. Нещо, което самата Федерика определи като "немислимо" допреди две седмици.

По неправдоподобен начин се разви олимпиадата и за американската фигуристка Алиса Лю. След като се оттегли от спорта едва на 16-годишна възраст след игрите в Пекин 2022, състезателката от Калифорния реши да се завърне на леда през 2024 г. и днес вече притежава два златни медала от най-големия спортен форум. В Милано Кортина 2026 тя допринесе за титлата на САЩ в отборното състезание, а след това спечели и индивидуалното при жените с изумителна волна програма във финала.

Навръх своя 35-и рожден ден на 7 февруари Франческа Лолобриджида спечели златото в кънки бягането на 3000 м и донесе първата титла за Италия от домашните ѝ игри, при това с нов олимпийски рекорд. След пет дни тя добави второ шампионско отличие - на 5000 м, и помогна на родината си да стигне до общо 10 първи места. А само две седмици по-рано Франческа, чиято пралеля е иконата на италианското кино Джина Лолобриджида, сподели, че е била на крачка от оттегляне от спорта заради вирусна инфекция.

В заключителния ден и в последното събитие на XXV зимни игри своеобразен подвиг извърши хокейният отбор на САЩ. Във финала на мъжкия турнир американците се наложиха с 2:1 след продължение над Канада - родината на ледения спорт и носител на рекордните 9 златни олимпийски медала.

Героичното представяне на вратаря Конър Хелебък, отразил 41 изстрела на "кленовите листа", и головете на Мат Болди в началото и Джак Хюз в допълнителния период донесоха на "Тим USA" едва трета олимпийска титла в историята и първа в ерата на НХЛ на игрите. Двата предишни триумфа на американците датираха отпреди повече от четири десетилетия - на домашните олимпиади в Скуо Вали 1960 и Лейк Плесид 1980.

ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕЦЕДЕНТИ

Представители на 30 различни нации спечелиха медали на игрите в Милано Кортина 2026. Единият от тях обаче беше руснак и участваше с неутрален статут заради военната агресия на родината му в Украйна и затова в таблицата с крайното класиране място намериха само 29 страни.

Сред тях е и България, заела 28-а позиция в официалното подреждане със своите два бронзови медала. Извоюваха ги Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд и Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км биатлон.

Това беше едва вторият случай в историята, в който страната ни печели повече от едно отличие на едни игри. Предишният беше в Солт Лейк Сити 2002, когато олимпийците ни спечелиха рекордните три наведнъж (сребро и бронз на Евгения Раданова в шорттрека на 500 и 1500 м и бронз на Ирина Никулчина в преследването на 10 км в биатлона).

Общо страната ни вече има 8 "зимни" медала (1-2-5). Останалите три са бронзов на Иван Лебанов в ски бягането на 30 км от Лейк Плесид 1980, златен на Екатерина Дафовска в биатлона на 15 км индивидуално от Нагано 1998 и бронзов на Евгения Раданова в шорттрека на 500 м от Торино 2006.

В Милано Кортина 2026 две държави спечелиха изобщо първите си медали от зимни олимпийски игри. Бразилия получи злато от родения в Норвегия скиор алпиец Лукас Пинейро Бротен в гигантския слалом. А Грузия се гордее със сребро от фигурното пързаляне, донесено от Анастасия Метелкина и Лука Берулава в турнира на спортните двойки.

Други три страни пък за първи път имаха свои представители на "бялата" олимпиада. Всички дебютанти бяха в алпийските ски - Пиера Хъдсън и Александър Астридж караха за ОАЕ, Нейтън Чибозо за Бенин, а Уинстън Танг за Гвинея-Бисау.

Най-възрастният медалист на игрите в Италия стана 46-годишната Силвана Тиринцони, която беше капитан на отбора на Швейцария, спечелил сребро в женския кърлинг. Най-младият призьор пък е южнокорейската сноубордистка Чой Га-он, която едва на 17 стъпи на върха на почетната стълбичка като шампионка в халфпайпа.

Цели 140 спортисти спечелиха повече от един медал в Милано Кортина 2026. От тях 106 взеха по два, 26 - по три, шестима - по четири, един - пет (биатлонистът Стурла Лаегрейд с 3 сребърни и 2 бронзови), и един - шест (Клаебо).

Освен шесторния крал Йоханес, с повече от една олимпийска титла се отличиха още 23-ма. От тях 18 завоюваха по две, а петима - по три: френските биатлонисти Жулия Симон и Кентен Фийон Майе, нидерландският кънки бегач Йенс ван `Т Ваут, норвежкият шампион в северната комбинация Йенс Офтебро и швейцарският "принц" Франьо в алпийските ски.

НОВИ СПОРТОВЕ И РЕКОРДИ В СТАРИТЕ

За общо 19 състезателни дни светът стана свидетел на надпреварите между 2880 олимпийци от 92 страни за 116 комплекта медали в 16 вида спорт.

Дебют на зимната олимпиада направи ски алпинизмът, който короняса своите първи шампиони в три дисциплини: спринт за мъже, спринт за жени и смесена щафета.

Също така се проведоха дебютни олимпийски състезания в осем нови дисциплини на стари спортове в програмата: смесено отборно в скелетона; двойки жени в шейните; паралелни бабуни в свободния стил на ските и при мъжете, и при жените; ски скок за жени от голяма шанца.

В Милано Кортина 2026 паднаха и 10 рекорда - девет олимпийски и един световен. Единственото върхово за планетата постижение постави нидерландката Ксандра Велзебур на 500 м шорттрек - 41,399 сек. в 1/2-финала, което, естествено, е и нов рекорд за игрите.

Със съдействието на Велзебур беше подобрен и още един от олимпийските рекорди в шорттрека - в смесената отборна щафета, в която четворката на Нидерландия спря хронометъра на 2:35,537 мин. във финал Б. Другите трима в квартета бяха Селма Поутсма, Тьон Бур и Йенс ван `Т Ваут.

Останалите върхови олимпийски постижения бяха поставени в кънки бягането. Автор на два от тях стана американецът Джордан Столц - на 500 и 1000 м. С рекорди на игрите при мъжете се отличиха още китаецът Нин Джунян (1500 м) и норвежецът Сандер Ейтрем (5000 м). При дамите пък олимпийски рекордьорки вече са италианката Франческа Лолобриджида (3000 м) и нидерландките Фемке Кок (500 м) и Юта Леердам (1000 м).